La Lotteria Italia ha concluso l’edizione 2024-2025 con l’estrazione dei biglietti vincenti il 6 gennaio 2025, durante una puntata speciale del programma Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino su Rai Uno. I partecipanti possono verificare se il proprio biglietto è vincente consultando il sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o utilizzando l’applicazione “My Lotteries”, disponibile per dispositivi iOS e Android. Per il secondo anno consecutivo, la Lombardia si aggiudica il primo premio della Lotteria Italia.

Nell’edizione precedente, il biglietto vincente era stato venduto a Milano; quest’anno, la fortuna ha baciato Somaglia, in provincia di Lodi. Sono stati venduti circa 8,65 milioni di biglietti, registrando un aumento del 29% rispetto all’anno precedente, quando erano stati venduti 6,7 milioni di tagliandi. I vincitori devono presentare il biglietto integro e in originale presso uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo o presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali entro 180 giorni dalla pubblicazione dei numeri vincenti sul sito ufficiale.





Lotteria Italia, ecco dove hanno vinto i 5 milioni e gli altri premi

Ma andiamo a vedere chi ha vinto. Il primo premio da 5 milioni di euro è stato assegnato al biglietto serie T 173756, venduto a Somaglia, in provincia di Lodi. Ora gli altri premi di Prima categoria: Il 2° Premio (2,5 milioni di euro): Serie T 378442 – Venduto a Pesaro. 3° Premio (2 milioni di euro): Serie G 330068 – Venduto a Palermo.

E ancora: 4° Premio (1,5 milioni di euro): Serie G 173817 – Venduto a Torino. 5° Premio (1 milione di euro): Serie S 185025 – Venduto a Dolo (Venezia). Andiamo ora a vedere i premi di Seconda e Terza Categoria: 25 premi di Seconda Categoria da 100.000 euro ciascuno. 50 premi di Terza Categoria da 50.000 euro ciascuno.

In questo caso, come dicevamo, i partecipanti possono verificare se il proprio biglietto è vincente consultando il sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o utilizzando l’applicazione My Lotteries. La Lotteria Italia continua a rappresentare una tradizione consolidata nel panorama italiano, offrendo non solo l’opportunità di vincere premi significativi, ma anche sostenendo iniziative culturali e sociali attraverso i proventi raccolti.

