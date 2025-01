Grave episodio di violenza questa mattina, lunedì 6 gennaio, a Seriate, in provincia di Bergamo. Una donna di 39 anni è stata accoltellata nel parcheggio del supermercato Lidl di via Lombardia, in circostanze ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe avvenuta in seguito a un litigio con un uomo, che avrebbe poi sferrato i colpi. Entrambi i coinvolti sarebbero di nazionalità straniera.

La donna, gravemente ferita, è riuscita a raggiungere l’ingresso del supermercato, dove è stata immediatamente soccorsa dai clienti presenti, rimasti sotto shock per l’accaduto. Poco dopo sono giunti sul posto un’ambulanza e un’auto medica, che hanno trasportato la vittima in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono definite critiche dai medici.





Al momento non è chiaro se tra la vittima e l’aggressore vi fosse una relazione pregressa o se il litigio sia scoppiato casualmente. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’aggressione. Sono in corso l’analisi delle immagini delle telecamere di sicurezza del parcheggio e la raccolta di testimonianze dai presenti per ottenere dettagli utili all’identificazione dell’uomo, che si è dato alla fuga subito dopo l’attacco.

La zona è stata transennata per consentire ai carabinieri di effettuare i rilievi tecnici. Nel frattempo, le ricerche dell’aggressore sono in pieno corso. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, compresa quella di un crimine maturato in ambito personale.

L’episodio ha sconvolto la comunità di Seriate, dove simili atti di violenza sono rari. I clienti del supermercato presenti al momento dell’aggressione hanno raccontato di aver vissuto momenti di forte tensione, cercando di prestare i primi soccorsi alla donna ferita. Resta alta l’attenzione sulla vicenda, con aggiornamenti attesi nelle prossime ore. La priorità, al momento, è assicurare l’aggressore alla giustizia e chiarire i dettagli di un episodio che ha lasciato un’intera città sgomenta.