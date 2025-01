In attesa della prima puntata del 2025, c’è chi sta già facendo sapere chi sarà il primo allievo di Amici 24 eliminato. Per lui non ci sarebbero grosse possibilità di restare nel programma di Maria De Filippi, dunque il nuovo anno potrebbe aprirsi nel peggiore dei modi. Dovrebbe dover dire addio al sogno di approdare al serale, obiettivo ambito da tutti.

Purtroppo l’allievo di Amici non riuscirebbe a sconfiggere gli altri compagni e sarà dura non essere eliminato. Potrebbero certamente essere nuovi sviluppi nei prossimi giorni, ma la situazione attuale sarebbe questa e per il ragazzo potrebbero essere arrivato il momento di ritornare a casa.

Leggi anche: “Ma che sta succedendo?!”. Amici 24, le immagini che il pubblico non si aspettava di vedere





Amici 24, chi dovrebbe essere l’allievo eliminato dal programma

Sono tre gli artisti a rischio ad Amici 24, ma solo un allievo potrebbe essere eliminato. L’annuncio ufficiale arriverà nella prossima puntata, programmata per domenica 12 gennaio, ma possiamo anticiparvi che il sito Angolo delle Notizie ha previsto l’addio di un cantante.

Ad andarsene potrebbe essere TrigNo, infatti in questo sondaggio è dato in ultima posizione con appena il 20% delle preferenze. Dovrebbero farcela invece Ilan Muccino e Luk3, rispettivamente secondo e terzo grazie al 40% e al 30% dei voti. Staremo a vedere se questi dati saranno confermati coi numeri reali.

TrigNo, classe 2002, è il nome d’arte del giovane cantautore Pietro Bagnadentro. Ad Amici è noto per la sua canzone inedita Maledetta Milano. In passato è stato anche calciatore, mentre ha iniziato a fare sul serio con la musica tra il 2018 e il 2019.