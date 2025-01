Foto private sull’account ufficiale di Amici 24. È successo tutto durante la notte di Capodanno. Si tratta di momenti in cui l’emozione e la distrazione possono giocare brutti scherzi. Così quando gli utenti hanno visto sui social ufficiali del programma spuntare delle foto private hanno capito che qualcosa non aveva funzionato.

Come molti sanno Amici è andato in vacanza dallo scorso 22 dicembre. Tornerà martedì 7 gennaio con l’appuntamento del daytime, mentre per la prima puntata bisognerà attendere domenica 12 gennaio. Ormai siamo alle battute finali, con gli allievi pronti a conquistare la maglia dorata che garantirà loro l’accesso alle fasi conclusive del talent show. Ma torniamo alle fontamatiche foto…

Foto private sull’account di Amici: cosa è successo

In tanti si sono accorti che qualcosa non andava quando sul profilo ufficiale di Amici sono state pubblicate alcune foto private. Si trattava di immagini che riprendevano scene tipiche dei preparativi e dei festeggiamenti dell’ultimo dell’anno. Naturalmente si è trattato di un errore da parte del social media manager del programma, evidentemente convinto che quello fosse il suo profilo personale.

L’errore è stato comunque corretto presto e le foto sono state cancellate. Ciò non ha evitato, però, che l’account di Amici venisse preso d’assalto dagli utenti che si erano resi conto nel frattempo della pubblicazione e hanno commentato il fatto con ironia.

La programmazione Mediaset prevede il ritorno di vari programmi come Uomini e Donne a partire dal 7 gennaio. Stesso discorso per Beautiful ed Endless Love. Il pubblico di Amici, invece, non vede l’ora che il talent torni su Canale 5 per vivere le emozioni della fase più calda della stagione.

