Nella scorsa puntata di Amici, la celebre scuola televisiva, una decisione ha suscitato un forte dibattito tra il pubblico e gli stessi insegnanti. Ad abbandonare il talent è stata Teodora, ballerina spagnola dotata di grande talento, che ha conquistato sin da subito l’attenzione per le sue performance. La sua eliminazione, avvenuta dopo una sfida di ballo giudicata da Marcello Sacchetta, è apparsa a molti inspiegabile, lasciando un clima di perplessità e silenzi eloquenti in studio.

La sfida tra Teodora e Giorgia è stata proposta da Emanuel Lo, che, avendo un banco libero, ha deciso di mettere alla prova la sua allieva. Teodora, pur mostrando il suo talento, non è riuscita a convincere il giudice Sacchetta, che ha scelto di assegnare il posto a Giorgia.

Teodora fuori da Amici 24, cosa è successo dopo l’eliminazione

Al momento dell’uscita, Teodora ha pronunciato un messaggio emblematico: “Los ultimos seran los primeros”, esprimendo il suo dispiacere per una decisione che ha ritenuto ingiusta. Dopo aver lasciato il programma, l’ex allieva ha condiviso sui social un video in cui le sue performance vengono paragonate a quelle di ex concorrenti come Martina Miliddi, Nicholas Borgogni e Rosa Di Grazia, che hanno avuto la possibilità di accedere al serale. “Andati al serale”, ha scritto Teodora, lanciando una chiara frecciata al talent, insinuando che forse avrebbe meritato più di altri il posto per continuare la competizione.

L’uscita di Teodora ha colpito profondamente Deborah Lettieri, l’insegnante che l’aveva voluta nella sua squadra. Al momento della decisione, la maestra non è riuscita a trattenere la commozione, lasciando che le lacrime le riempissero gli occhi. La delusione era palpabile, ma purtroppo non ha potuto fare nulla per ribaltare il verdetto. Anche Alessandra Celentano, nota per la sua severità, ha mostrato il suo dispiacere, cercando di consolare la giovane ballerina con parole di incoraggiamento: “Questo percorso ti è servito, devi essere contenta e continuare così”.

Teodora, su TikTok, reposta un video dove si vede lei eliminata prima del serale e poi Nicholas, Rosa Di Grazia e Martina Miliddi che sono invece arrivati al serale. #Amici24 pic.twitter.com/gpgcX7whQx — AMICI NEWS (@amicii_news) December 23, 2024

La decisione di eliminare Teodora ha generato numerosi commenti sui social, dove molti fan si sono schierati a favore della ballerina spagnola, sottolineando il suo grande talento e la sua dedizione. La condivisione del video da parte di Teodora è stata vista come un tentativo di mettere in luce le sue abilità rispetto a chi è rimasto nella scuola, alimentando ulteriormente il dibattito. Nonostante l’eliminazione, il percorso di Teodora ad Amici ha già lasciato il segno, e in molti si aspettano che questa esperienza sia solo l’inizio di una carriera promettente. La sua determinazione e il suo talento continueranno a parlare per lei, dentro e fuori dal palco.