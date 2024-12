Come tutti i programmi di Maria De Filippi anche Amici è in pausa. Pausa per le feste natalizie, dunque l’appuntamento con sfide, lezioni e puntate è rimandato al nuovo anno. Ma c’è una sorpresa per i fan del talent e dei suoi protagonisti, uno strappo alla regola per cui il pubblico li rivedrà tutti in anticipo e per un’occasione speciale. La notizia è arrivata poco ore fa, direttamente da Roma, e pare che ormai non ci siano dubbi.

Stop alle vacanze per i cantanti e i ballerini che quest’anno abitano la casetta: il 31 dicembre 2024 gli allievi del talent di Maria De Filippi saliranno sul palco di un evento importantissimo. È infatti prevista una loro esibizione nel corso del Capodanno in Musica, in onda in diretta su Canale 5 a partire dalle 20.45 con Federica Panicucci, affiancata da Fabio Rovazzi e una lunga lista di star.

Amici 24, vacanze in pausa: sorpresa in tv

Ci saranno infatti Orietta Berti, Umberto Tozzi, Marco Masini, ma anche Paola e Chiara, Baby K, LDA e tantissimi altri artisti. Ma l’attesa più grande, adesso, è per la prima vera esibizione in pubblico dei ragazzi di Amici. La serata si terrà nella splendida cornice di piazza Duomo a Catania e proprio per questo, gli allievi sono stati avvistati in partenza per la città siciliana nella giornata di lunedì 30 dicembre.

Sul palco ci saranno quindi Vybes e Luk3, Alessia Pecchia e Senza Cri, e tutti gli altri protagonisti di quest’ultima edizione in corso del talent show. Non è ancora chiaro se si esibiranno tutti insieme o se invece avranno l’opportunità di mettersi alla prova anche da solisti. Ma di certo sarà per tutti la prima, vera prova fuori dalla scuola più famosa della tv.

Insomma un’occasione unica. Ma a parte questo evento, Amici 24 si prenderà una pausa ancora per qualche giorno. Presumibilmente il talent show tornerà in onda su Canale 5 a partire da martedì 7 gennaio 2025, con il classico appuntamento del daytime alle ore 16.10. Per il primo pomeridiano dell’anno bisognerà invece avere pazienza fino a domenica 12 gennaio.