“Indecente quello che è successo”. Affari Tuoi, si scatena il caos dopo la puntata: il pubblico contro la concorrente Janette

Affari Tuoi, polemica social dopo la partita di Janette, protagonista dell’ultima puntata del 2024. Per il programma e Stefano De Martino gli ultimi mesi sono stati perfetti. Nelle ore scorse ha parlato anche Amadeus, usando belle parole per l’attuale conduttore: “Sono felice quando le cose continuano ad andare bene, L’eredità è il preserale più longevo, auguro il successo ai programmi che ho fatto. Posso avere mille difetti, ma non conosco l’invidia e il rosicamento“.

“Faccio zapping, certo, mi capita. Se raggiunge questi ascolti vuol dire che De Martino lo fa bene”. Poi Amadeus aveva parlato del motivo per il quale aveva lasciato il programma: “Avevo voglia di provare qualcosa di nuovo, dopo cinque edizioni del festival di Sanremo e dopo aver riportato al successo Affari tuoi“.





Affari Tuoi, polemiche sulla concorrente Janette

“Non ci credeva nessuno, era un programma abbandonato, morto, mi guardavano come un pazzo”. Ma così non è oggi che gli ascolti sono al top. Ieri, intanto, polemiche sono cadute su Janette che rifiuta il cambio (nell’altro pacco c’erano 100mila euro) e si porta a casa 50.000, una cifra di tutto rispetto per festeggiare al meglio il Capodanno.

Ma sui social un attimo dopo la chiusura della puntata si è scatenato un vero e proprio pandemonio. Qualche telespettatore ha notato la freddezza con cui Janette ha reagito alla vittoria e così apriti cielo su X: “Questi devono stare bene a soldi, altrimenti non mi spiego la totale indifferenza”, tuona un utente. “Comportamento indecente, ma perchè chiamare gente così? Ripeto: indecente quello che è successo”.

E ancora: “Il dottore sapeva che non avrebbero mai cambiato e ha giocato fino alla fine…”. E non finisce qui: “Certa gente non si merita di vincere nemmeno 10 euro bah…”. Infine il commento più duro: “Vabbè, ma che faccia è? Sono sempre 50.000 eruo oh”.