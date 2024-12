Dopo un lungo stop a causa della pandemia, La Corrida è tornata in televisione, riconquistando il pubblico con il suo mix di divertimento, spontaneità e, soprattutto, autoironia. Nato negli anni Cinquanta grazie all’idea di Corrado e del suo fratello Riccardo Mantoni, il programma è stato uno dei pionieri dei talent show italiani, dando spazio agli “dilettanti allo sbaraglio” che si esibiscono senza filtri, ma con molta voglia di divertirsi. Oggi, La Corrida è tornata grazie ad Amadeus.

Mercoledì 11 dicembre, il sesto appuntamento della stagione è tornato sul Nove con Amadeus al timone e l’orchestra di 30 elementi diretta dal Maestro Leonardo De Amicis. A fare da capopopolo della serata è stato il conduttore e speaker radiofonico Sergio Friscia. Come sempre, il cuore pulsante dello show è il pubblico in studio, che con applausi, campanacci, fischietti e pentole accoglie (o boccia) le esibizioni dei concorrenti.

La Corrida, Amadeus cita Teo Mammucari e Francesca Fagnani

Durante la serata, i “dilettanti allo sbaraglio”, presentati da Ofelia Passaponti e Alfonso Iannotta, si sono esibiti in numeri più o meno stravaganti, con un solo obiettivo: strappare sorrisi e risate. Come sempre il semaforo verde che segue ogni esibizione è il giudice finale, segnando il gradimento del pubblico.

Durante l’ultima puntata di La Corrida, il conduttore ha scatenato le risate del pubblico facendo un ironico riferimento alla ormai l’iconica l’intervista andata in onda durante l’ultima puntata di Belve tra la giornalista Francesca Fagnani e il comico e conduttore Teo Mammucari, che nel bel mezzo della chiacchierata ha abbandonato lo studio lasciandosi andare anche a qualche insulto verso la conduttrice.

Amadeus: "Eh, io di solito do del Lei. Ci diamo del tu…"

Paolo: "No… mi dia del Lei…"

Amadeus: "E che facciamo? Teo Mammucari con la Fagnani ieri sera?"



Ama che ha guardato Belve 💀✈#LaCorridapic.twitter.com/NytJmNST1G — Våle 🐍🦋🌪; storie brevi 🐈‍⬛🐈‍⬛ (@winxpower_) December 11, 2024

A La Corrida è arrivato il signor Paolo ed è stato accolto da Amadeus: “Benvenuto signor Paolo“. Il concorrente ha chiesto al conduttore di dargli del tu e Amadeus ha spiegato: “Ah solo Paolo? No vabbè, ma io do sempre del lei ai concorrenti. Ci dobbiamo dare del tu?“. “Solo Paolo? Del tu? No, del tu no“. A quel punto Amadeus ha citato Mammucari e la Fagnani: “Ok vada con il lei, io di solito do del lei. Che facciamo come la Fagnani e Mammucari? Proprio no dai“. Tutti sono scoppiati a ridere ed hanno fatto un applauso alla citazione trash.