Bufera al Grande Fratello per la questione relativa alla concorrente, artefice di un’accusa pesante ai danni di un coinquilino. Zeudi si è messa subito a piangere e tutti gli altri inquilini si sono allarmati. A quel punto Luca Calvani ha cercato di avere spiegazioni e a rispondere è stata Jessica: “Sta piangendo sì. Dice che l’ha toccata sotto le coperte e…”. Immediatamente dopo, i microfoni dei concorrenti sono stati silenziati dalla regia.

Ora ci sono altri aggiornamenti sul caos al Grande Fratello sulla concorrente Zeudi. Nel video si è sentita chiaramente Zeudi piangere e raccontare di essere stata toccata sotto le coperte. “Ragazzi piange davvero. Lei è venuta a chiedermi di cambiare lettone di dargli il mio. Perché lei non vuole più dormire in quella stanza accanto a lui“, ha detto Stefano.

Grande Fratello, Zeudi accusa gieffino di averla toccata: gli autori sono intervenuti

A finire sotto attacco è stato Emanuele Fiori, accusato di aver molestato Zeudi sotto le coperte. Si parla anche di un altro momento in cui Pamela avrebbe definito il comportamento di Emanuele “maleducato”. Ora si è saputo però cosa ha detto Ilaria delle Non è la Rai all’orecchio dell’ex Miss Italia, scatenando la dua reazione del pubblico sul social network X.

Ilaria è andata verso Zeudi e le ha detto: “Meglio non parlarne più di questa cosa. Sarebbe meglio“. E l’utente che ha condiviso il filmato ha aggiunto: “Ovviamente inviata dagli autori. Cioè è una conferma praticamente che Zeudi ha ragione, va beh, partiamo con i protetti”. Poi c’è chi è stato ancora più duro contro il GF: “Che triste vedere una donna che riporta queste cose a un’altra donna. Io al suo posto mi sarei rifiutata, potevano chiamare Zeudi in confessionale. Perché non lo hanno fatto secondo voi? Ve lo dico da donna: vergognatevi“.

Ilaria a Zeudi " meglio non parlarne più di questa cosa… sarebbe meglio!!"



Ovviamente inviata dagli autori.

Cioè è una conferma praticamente che Zeudi ha ragione… E vabbè partiamo con i protetti



pic.twitter.com/wumrzFDpie — 🚬Alessio🚬 (@Ale__Smoke__) December 14, 2024

Sto ratto ha iniziato a strusciarsi senza nemmeno avere confidenza con le ragazze che schifo infatti zeudi era incazzata nera!!

Che triste vedere una donna che riporta queste cose a un'altra donna. Io al suo posto mia sarei rifiutata, potevano chiamare Zeudi in confessionale, perché non lo hanno fatto secondo voi?

Ve lo dico da donna: vergognatevi!

E altri utenti hanno scritto ancora, difendendo Zeudi: “Questa cosa non deve passare assolutamente”, “Purtroppo hanno messo tutto a tacere, che schifo“, “Deve stare zitta, ma stiamo scherzando?”. Si resta in attesa di capire se gli autori del Grande Fratello interverranno ufficialmente per spiegare cosa sia realmente successo.