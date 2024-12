Durante la notte al Grande Fratello, una scena drammatica ha sconvolto i telespettatori. Mentre Jessica e Luca si trovavano in cucina a chiarirsi, un pianto disperato di Zeudi Di Palma ha interrotto l’atmosfera della casa. Il suono delle sue lacrime, che arrivava dal salone, ha allarmato tutti i concorrenti, ma anche gli spettatori da casa. Quando l’attore ha chiesto cosa stesse succedendo, Jessica Morlacchi ha risposto: “Sta piangendo sì. Dice che Lele l’ha toccata sotto le coperte e…”. Immediatamente dopo, i microfoni dei concorrenti sono stati silenziati dalla regia e la diretta è passata su un altro momento, mostrando Bernardo Cherubini intento a cucire.

Questa situazione ha suscitato un’ondata di reazioni indignate, in particolare sui social, dove molti spettatori hanno chiesto spiegazioni riguardo l’accaduto. Emanuele Fiori, uno dei nuovi ingressi nella casa, è stato al centro della discussione. Secondo quanto riportato da un video che sta circolando su X, Zeudi sarebbe in lacrime e avrebbe denunciato un episodio di molestie da parte di Emanuele. Nel video si sente chiaramente Zeudi piangere e raccontare di essere stata toccata sotto le coperte. “Ragazzi piange davvero. Lei è venuta a chiedermi di cambiare lettone di dargli il mio. Perché lei non vuole più dormire in quella stanza accanto a lui“, ha detto Stefano. La regia, però, ha subito interrotto la trasmissione, alimentando ancora di più la curiosità e l’indignazione dei telespettatori.

Leggi anche: “Una donna orribile”. Grande Fratello, il pubblico contro la concorrente: “Non si fa così”







Grande Fratello choc: “Lele ha toccato Zeudi sotto le coperte”

Alcuni commenti sui social definiscono l’episodio come “gravissimo” e chiedono che la produzione prenda provvedimenti immediati. La caption di uno dei video recita: “ZEUDI STA PIANGENDO PERCHÈ DICE CHE LELE L’HA TOCCATA SOTTO LE COPERTE E SUBITO PARTE LA CENSURA!!! FOLLIA SONO SENZA PAROLE!!” A molti spettatori non è sfuggito che la diretta sia stata immediatamente oscurata. Le reazioni sui social sono infuocate: “Ma cosa sta succedendo stasera? Deve succedere altro?”, scrivono alcuni, mentre altri esprimono sgomento per la situazione, commentando con frasi come: “Ci mancavano anche i maniaci e siamo al completo. Pazzi, psico, di tutto quest’anno”.

I dettagli su quanto accaduto restano ancora poco chiari, ma alcuni utenti su X riferiscono che Emanuele si sarebbe infilato nel letto con Zeudi e, dopo averla abbracciata, lei avrebbe iniziato a dimenarsi, alzandosi subito dopo. Si parla anche di un altro momento in cui Pamela avrebbe definito il comportamento di Emanuele “maleducato”. Questi commenti sollevano ancora più dubbi e preoccupazioni tra i telespettatori, i quali temono che l’accaduto possa trattarsi di un caso di molestia, anche se non ci sono conferme ufficiali al riguardo.

Sto ratto ha iniziato a strusciarsi senza nemmeno avere confidenza con le ragazze che schifo infatti zeudi era incazzata nera!! #GrandeFratello pic.twitter.com/CAfMkGltho — ALY🍒 (@sonoinfastidita) December 14, 2024

In molti hanno chiesto al Grande Fratello di prendere provvedimenti severi nei confronti di Emanuele, chiedendo la sua squalifica dalla casa per molestie nei confronti di Zeudi, che si è mostrata visibilmente sconvolta e in lacrime per quanto accaduto sotto le coperte. Il pubblico, purtroppo, non ha potuto assistere in diretta a ciò che è realmente accaduto, ma l’indignazione è palpabile.

Il Grande Fratello si trova ora a dover affrontare una situazione delicata e potenzialmente devastante per l’immagine del programma. Se le accuse contro Emanuele dovessero essere confermate, potrebbe essere un caso che porterà alla sua espulsione immediata dalla casa, con una reazione altrettanto forte da parte del pubblico.