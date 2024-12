“Una donna orribile”. Grande Fratello, il pubblico è tutto contro di lei. Ci sono dei comportamenti nella casa, che seppur invisibili all’interno, sono decisamente pesanti da fuori. Tutto quello che si dice singolarmente all’interno della casa infatti, può essere sommato dai telespettatori a tutte le altre conversazioni, rendendo una persona ai loro occhi sincera o meno. E c’è chi, più di tutti, non ha passato questa sorta di test. Se da una parte c’è chi odia uno o l’altro concorrente (o ama indistintamente a seconda dei casi), c’è anche chi riscontra dei comportamenti troppo ambigui.

Uno tra questi è quello di Mariavittoria Minghetti, concorrente del Grande Fratello 2024, che ha intrapreso un percorso ricco di colpi di scena e dinamiche complesse all’interno della casa. Nata a Roma il 22 luglio 1993, Minghetti è una dottoressa specializzata in medicina estetica. La sua avventura nel reality show è iniziata il 19 settembre 2024 e da allora ha catturato l’attenzione del pubblico con le sue relazioni e i suoi conflitti emotivi.





“Una donna orribile”. Grande Fratello, pubblico tutto contro di lei

Fin dall’inizio, Mariavittoria ha mostrato un interesse particolare per Tommaso Franchi, un altro concorrente del programma. I due hanno sviluppato una connessione che ha portato a momenti di intimità, tra cui un bacio che ha fatto sognare i fan. Tuttavia, la situazione non è stata priva di complicazioni. Mariavittoria ha più volte espresso la sua confusione riguardo ai sentimenti nei confronti di Tommaso, alternando momenti di vicinanza a momenti di distanza. Con l’entrata di nuovi concorrenti nella casa, la situazione sentimentale di Maria Vittoria si è complicata ulteriormente.

Mariavittoria parla di protezione quando è da lunedì notte che ha iniziato una campagna denigratoria contro Tommaso.

Parla di sensibilità quando è la prima ad illudere e manipolare un ragazzo innamorato.

E TUTTO QUESTO VIENE OSCURATO, IO MI FACCIO SALTARE#tommavi #grandefratello — Ginny Fiori (@Giu48489) December 13, 2024

In particolare, è emerso un interesse crescente nei confronti di Alfonso D’Apice, ex concorrente del programma Temptation Island. Durante il soggiorno nel tugurio, Mariavittoria e Alfonso hanno avuto l’opportunità di conoscersi meglio e la chimica tra loro è diventata evidente. Poi una notte di passione con Tommy ha ulteriormente complicato le cose e ora la gente non ne può più dei suoi continui cambi di fronte. LittleL su X scrive: “Questa ragazza va a letto con uno, le piace un altro”.

Si è appena svegliata e ha ricominciato a smerdarlo e inculcare dubbi su di lui agli altri! Guardo il GF da sempre, mai vista una concorrente disonesta come Mariavittoria#grandefratello #tommavi — Annalisa (@Annalis59245938) December 13, 2024

Questa ragazza va a letto con uno, le piace un altro. Dice cose orribili alla persona che conosce da 3 mesi, lo insulta, lo rovina psicologicamente, poi flirta con questo nano, si comporta in modo carino. Che donna orribile

#GrandeFratello #Tommavi pic.twitter.com/LG2DckNWSW — littleL (@littleluserr) December 13, 2024

Sono allibito che Tommaso ancora non sappia nulla di tutto lo schifo che fa MariaVittoria.

A tutto c'è un limite.

Per quanto mi riguarda non si gioca con i sentimenti delle persone, è alquanto squallido e meschino.

Lui almeno è stato sempre se stesso.l fino alla fine.#tommavi pic.twitter.com/hACM09sTfi — 🦋Andrea🦋 (@Andrea_93J) December 13, 2024

Arriva Javier

Alfonso: Io vi consiglio di restare mo, avete visto me, Lorenzo… adesso si va a migliorare

Mariavittoria: C'è l'upgrade😆#GrandeFratello pic.twitter.com/xEsRN4Gv3N — Violett926 (@violett926) December 13, 2024

E ancora: “Dice cose orribili alla persona che conosce da 3 mesi, lo insulta, lo rovina psicologicamente, poi flirta con questo na**, si comporta in modo carino. Che donna orribile”. Camilla, altra utente risponde: “Continuo a dire che è una dinamica voluta dagli autori .. e’ palese Javier sta perdendo consensi … di colpo gli piace Chiara… ma dai… una delle peggiori fiction… un copione davvero brutto”. È opinione di tutti? Della maggior parte, o solo di alcuni?

