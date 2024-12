Si è scoperta la verità su quanto successo nelle ultime ore al Grande Fratello. La diretta su Mediaset Extra è stata interrotta per circa un’ora e sul web si è detto proprio di tutto. Non essendoci state comunicazioni ufficiali dalla produzione, gli utenti si sono letteralmente scatenati parlando di qualsiasi tipo di ipotesi, tra cui alcune che avevano veramente del clamoroso.

Ora si è scoperto il motivo per il quale la diretta del Grande Fratello è stata interrotta per quei 60 lunghi minuti. Tutto è successo precisamente quando erano le ore 22 del 12 dicembre. Grazie ad alcuni internauti, è stato possibile vedere cosa è successo prima dello stop e in qualche modo si è intuito cosa possa essere successo in casa.

Grande Fratello, diretta interrotta: si è scoperto il motivo

Alcuni telespettatori del Grande Fratello avevano portato avanti una teoria complottista sul perché la diretta fosse stata bruscamente interrotta: “Jessica stava litigando pesantemente con Helena Prestes“. E quindi si parlava di una possibile difesa della regia nei confronti della Morlacchi. Ma la verità sarebbe un’altra, come testimoniato da alcune immagini diffuse sul social X.

L’accusa contro il GF non ha retto perché nel filmato apparso in rete si è vista Jessica ballare serenamente con Tommaso. Poi qualche secondo dopo si è notato uno sbalzo di tensione e c’è stata l’interruzione. Dunque, ci sarebbe stato semplicemente un guasto tecnico provocato dal maltempo che stava imperversando sulla capitale Roma.

Ultimi istanti prima della scomparsa della diretta: si vedono Jessica e Tommaso ballare e uno sbalzo di tensione. Ore 21.30 circa di stasera 12/12/2024.

Grazie al canale "Un'ora fa" per queste immagini.#GrandeFratello pic.twitter.com/92kLAFqtbd — antonioulix (gf/sanremo/eurovision) 🇮🇹 (@antonioulix) December 12, 2024

Fatevi meno film, capisco l'antipatia verso Jessica, però adesso state esagerando..Lei sta semplicemente ballando,quanti anni avete 5 che non ci arrivate a capire che se la diretta non c'è è solo una questione tecnica,non ci vuole molto #morline #heleners #GrandeFratello pic.twitter.com/rvJvpi1TR9 — Raffaella (@RaffaRomano91) December 12, 2024

Quindi, non ci sarebbe stata nessuna agevolazione del Grande Fratello verso Jessica e alcun litigio furioso con Helena.