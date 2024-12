“Esci te e esco io”. Grande Fratello, i due ragazzi sono convinti. La rivelazione stavolta non arriva da fuori, ma direttamente da dentro la casa più spiata d’Italia. E se vogliamo dirla tutto c’è anche un motivo, che di base non è neanche sbagliato, per il quale il concorrente ha formulato questa ipotesi. Ma andiamo con ordine, perché per capire cosa è successo dobbiamo fare un passo indietro e parlare del rapporto tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello 2024. Inutile dire che si tratta di uno dei temi più discussi di questa edizione.

Tra momenti di dolcezza e frequenti incomprensioni, la loro relazione si sviluppa tra alti e bassi, alimentando il dibattito tra i concorrenti e il pubblico. Tommaso, fin dai primi giorni, ha mostrato un interesse sentimentale nei confronti di Mariavittoria, che inizialmente sembrava ricambiare. Tuttavia, con il passare del tempo, la giovane ha manifestato insicurezze e dubbi sui suoi veri sentimenti, complicando la loro intesa. Questo ha portato a frequenti confronti, nei quali Tommaso si è mostrato vulnerabile, confessando il timore di essere frainteso o non abbastanza per lei.





“Esci te e esco io”. Grande Fratello, i due ragazzi sono convinti

Tutto sembrava volgere a favore di questa relazione, ma le cose non sono andate così. Ieri è stata la dottoressa romana a voler spiegare cosa le passa per la testa e parlando con Tommaso gli ha detto: “Con te devo capire se riesco a superare questa cosa, non mi aspettare. Prenditi anche tu del tempo per capire se vuoi me come persona al tuo fianco. Io sono arrabbiata più con me stessa che con te, non mi sono piaciuta”.

L’idraulico senese sembra essere sulla stessa lunghezza d’onda: “Sono d’accordo sul darsi del tempo ed è questo di cui ti volevo parlare. Se ci deve essere un riavvicinamento deve essere una cosa voluta e vera”. Ma il colpo di scena arriva ieri sera, quando, parlando tra loro, Tommaso dice all’amica speciale: “Loro lo sanno che, se esci tu, esco anche io.”

Ho registrato questa parte e, da quello che ho capito, lui dice “Loro lo sanno che, se esci tu, esco anche io.” E lei risponde “Ma dove vai? Ma vaffanculo” Poi dice “Forse è per questo che mi vogliono fuori, perché senza di me tu voli alto.”

E lei risponde: “Ma dove vai? Ma vaff***”. Poi ancora dice: “Forse è per questo che mi vogliono fuori, perché senza di me tu voli alto”. Chiaramente la sua negatività non è quasi mai veritiera eppure stavolta sembra averci beccato l’idrauilico. Ora, nessuna mano dall’alto sta spingendo affinché questo accada. Ma se dovesse uscire il ragazzo, non è escluso che MaVi poterebbe vivere molto più serena.

