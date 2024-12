Si cambia idea in un istante nella casa e il risultato è che le dinamiche del Grande Fratello sono in continua evoluzione. Amicizie, alleanza ma anche intimità si ribaltano senza sosta e certamente la diretta, con video e confidenze inedite, manda in crisi tutti i concorrenti e gli strascichi si fanno sentire per giorni. Mariavittoria Minghetti per esempio è sempre in bilico negli ultimi tempi.

Si era avvicinata molto a Tommaso Franchi appena entrata dalla porta rossa, poi la convivenza forzata in tugurio con Alfonso D’Apice ha fatto sì che le carte in tavola cambiassero. E dopo giorni in cui la dottoressa ha un po’ ignorato Tommaso, in queste ultime ore si è invece decisa a farci una lunga chiacchierata per chiarirsi.

GF, Mariavittoria preoccupata: “Speriamo non abbia visto nulla…”

“Secondo te arriverà un giorno in cui le cose tra noi si tranquillizzeranno?”, le ha chiesto in totale franchezza in un momento in cui erano soli in piscina. Mavi non ha nascosto di essersi allontanata dopo che lunedì scorso è venuto a galla che hanno fatto l’amore, aggiungendo però che la sua intenzione di sistemare la situazione c’è.

“Ma già adesso, rispetto all’altro giorno, mi sento diversa. Ho solo bisogno di tempo…”. Poco tempo, perché in effetti questo riavvicinamento c’è stato, visto che nella notte è finita nel letto di Tommaso con cui si è scambiata tenerezze. Ora però ha un dubbio: la reazione che potrebbe avere Alfonso.

Sempre nella notte, si è infatti ritrovata a parlar con Javier Martinez, al quale ha raccontato di essere un po’ preoccupata che Alfonso l’abbia vista nel letto con Tommaso: “Non vorrei che lui pensasse…” . Per il pallavolista non ha motivo di preoccuparsi: l’ex Temptation Island non ha visto nulla. Il pubblico, invece, non ha preso bene questi ultimi sviluppi. Non gradisce l’atteggiamento di Mavi con Tommaso perché è evidentemente interessata ad Alfonso.