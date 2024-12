“Ma tu che vuoi da lei?”. Grande Fratello, confronto choc nella notte: la gelosia prende il sopravvento e scatta il confronto sconvolgente. Andiamo con ordine perché questa faccenda comincia ad essere a dir poco complessa. I protagonisti sono Mariavittoria Minghetti, Tommaso Franchi e Alfonso D’Apice. Questo triangolo amoroso sta facendo impazzire dentro e fuori la casa. Anche perché sembra evidente che la ragazza, contesa da entrambi, sia molto confusa. Nelle ultime ore è emerso che lei e l’idraulico senese sono finiti a letto, tra l’altro subito dopo aver confessato al napoletano di essere molto interessata a lui.

Ora, delle due una. Anche perché, quello che ci sta più male, ovvero Tommaso, non è più minimamente lucido. Ora, chiaramente non stiamo dicendo che se poi lui ha dei comportamenti malsani allora è colpa della giovane, tutto l’opposto. Tuttavia, forse sarebbe corretto, almeno per mettere in chiaro le cose, che Mariavittoria dicesse le cose come stanno una volta per tutte. Solo qualche giorno fa, Tommaso, aveva confessato a Luca Calvani e Jessica Morlacchi tra le lacrime: “Stasera nemmeno vuole dormire con me. Non farei una bella figura ad andare contro di lui”.





E ancora: “Però questo è il Grande Fratello e non Temptation Island e lui non è un tentatore. La smetta di fare il tentatore. Lei dice cose e i suoi gesti dicono altro. Se devo stare così… basta. Esco e ciao, perché così non può andare avanti. Io me ne vado ve lo dico. L’ho detto anche prima in confessionale due. Mi levo dai cogli**i. Io non sono qui per fare il teatrino. Siccome io non voglio stare così, allora vado via”.

Conclude Tommaso: “Devo restare per vedere come va a finire? lo vedrò da fuori. Che banda è qui? Non posso restare e stare in questa maniera. Ma quale settimana in più, io mi levo dai cog…ni. Non mi interessa, non posso stare così e ormai ho già capito cosa succederà“. Solo ieri sera Tommaso, nel vedere ancora una volta Mariavittoria ritardare per andare a letto, si è insospettito e l’ha trovata per l’ennesima volta a chiacchierare con Alfonso.

Vi giuro che Tommaso sta iniziando a farmi paura, è da tutta la sera che perseguita MariaVittoria la deve mollare#grandefratello pic.twitter.com/EhPPOvBz4w — sisonokevin (@si_sonokevin) December 6, 2024

A quel punto il giovane toscano ha deciso prima di mettersi a sedere tra di loro e poi ha chiesto al napoletano che intenzioni avesse. A quel punto MaVi è andata su tutte le furie chiedendo i suoi spazi. Il pubblico chiaramente non ha gradito questo gesto tossico di Tommaso e ha chiesto al programma di farlo uscire prima che succeda qualcosa di più grave.

