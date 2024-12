E si torna a parlare di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. Negli ultimi giorni ci sono stati dei risvolti importanti nel rapporto che il modello ha instaurato con Shaila Gatta. Mercoledì sera, a poco dal tanto desiderato incontro dopo giorni di separazione tra casa e tugurio, i due protagonisti assoluti di questa edizione hanno rotto.

Sono tornati insieme? Neanche per idea e anzi nella notte hanno avuto un ennesimo confronto che però è finito con una sfuriata di Lorenzo. Quest’ultimo, come ricostruisce il sito Biccy, ha tirato in ballo traumi del passato per giustificare atteggiamenti problematici del suo presente al Grande Fratello.

GF, Lorenzo bloccato dalla regia

“Tu hai solo la tua verità! Fai il balletto con Alfonso e lui fa lo scemo che ti tocca – ha urlato lui difendendo la sua decisione di chiudere – E tu mi dici ‘lo devi accettare, questo è il mio lavoro e fuori sarò così!’. Io sono diffidente, perché sono stato tradito e quindi sono diffidente. Io sto male perché sono stato tradito a livello di fiducia!”.

A quel punto i toni si sono alzati anche da parte della ballerina. Che è sbottata: “Ao e quindi?! Ma è colpa mia?! Allora se io ho avuto dei cani al posto di fidanzati ora ti tratto di me**a? Ma che cavolo stai dicendo?“.

Che paura Lorenzo peggio dei donnalisi! Se volete bene a shaila dovete sperare che sia finita davvero#shailenzo #grandefratello — Demi (@Demi62008) December 5, 2024

Mi fa troppo ridere che allena swiffer inizia a sbrocare la regia censura tutto 🤣🤣🤣 #grandefratello e il suo Protetto 😏🐍 pic.twitter.com/PAiqmTTfX1 — Serpeverde (@SBm493) December 5, 2024

La reazione di Lorenzo? Dopo queste parole si è agitato ma ancora prima che potesse finire una mezza risposta a Shaila, la regia ha cambiato inquadratura. Un tentativo di bloccare un possibile sfogo che sarebbe potuto finire male o solo una coincidenza? Per il pubblico, viste le polemiche e l’hashtag sempre attivo ‘Lorenzo fuori’ lo stop è avvenuto per precauzione e perché è “un protetto”. In ogni caso alla fine Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno deciso di comune accordo di non tornare insieme. Almeno per adesso.