Maria Monsé, 50enne siciliana, e la figlia 18enne Perla Maria Paravia sono le nuove concorrenti del Grande Fratello 18. Le due, che insieme formano un unico “concorrente” nel reality, sono entrate nella Casa durante la puntata di lunedì 2 dicembre, accendendo subito l’interesse del pubblico. L’ingresso delle due donne, in particolare, ha suscitato molta curiosità, non solo per il legame madre-figlia, ma anche per il loro modo di presentarsi. Infatti, entrambe si sono presentate con lo stesso modello di vestito, sebbene in due tonalità diverse, dimostrando un’affinità che ha immediatamente catturato l’attenzione degli altri inquilini della Casa, che le hanno accolte con entusiasmo.

Perla Maria, che ha compiuto 18 anni lo scorso 21 agosto, è la più giovane concorrente della storia del Grande Fratello. La sua giovane età la distingue dagli altri inquilini e la mette al centro di molte dinamiche nella Casa. La ragazza ha ammesso che la partecipazione al programma rappresenta anche un’opportunità per uscire dalla “gabbia dorata” che sua madre ha costruito attorno a lei.

“Mia mamma è sempre iperprotettiva”, ha dichiarato Perla Maria, sottolineando che non ha mai vissuto con così tanti coinquilini come al Grande Fratello. L’esperienza in Casa potrebbe dunque rappresentare un’occasione per distaccarsi un po’ dalla madre, anche se la ragazza ha affermato sperare che “almeno qui non litigheremo”. Una delle scene che ha fatto maggiormente parlare di Perla Maria sui social è stata quella in cui ha “asfaltato” Shaila Gatta, una delle concorrenti più chiacchierate del programma. In un video che è rapidamente diventato virale, Shaila, mentre balla con Federica, ha suggerito a Perla Maria di imparare i passi di danza per “conquistare gli uomini”.

La risposta della giovane ha colto tutti di sorpresa: “Lo conquisto con questo”, ha detto, indicando la testa e quindi il cervello, lasciando Shaila senza parole. La risposta di Perla Maria ha suscitato una valanga di consensi sui social, dove molti utenti si sono congratulati con la ragazza per la sua maturità e intelligenza. “Finalmente qualcuno che non pensa che per conquistare un uomo bisogna ballare con il c*** e le gambe in vista”, ha scritto un utente, apprezzando la risposta della giovane.

Shaila: "così lo conquisti 💃🍑"

Perla Maria: "io lo conquisto con questo 🧠"

LA GATTTA ASFALTATA DA UNA 18ENNE,HA RAGIONE #grandefratello pic.twitter.com/UtXn7t2zIa — Danix_9.2🔥👸 (@BealuxRegna) December 4, 2024

Altri hanno sottolineato come la ragazza abbia dimostrato grande intelligenza, accusando Shaila, spesso oggetto di critiche per il suo comportamento, di ridurre il valore femminile a stereotipi legati solo all’aspetto fisico. Alcuni commenti sui social si sono concentrati anche sul comportamento di Shaila, spesso criticato per le sue uscite provocatorie e il suo atteggiamento di superiorità nei confronti degli altri concorrenti. “Shaila da sola non è nulla”, ha scritto un altro utente, evidenziando come la risposta di Perla Maria abbia messo in evidenza, ovviamente secondo alcuni utenti, la superficialità di certi atteggiamenti dell’ex velina.