Fuori dal Grande Fratello ormai si parla tutti i giorni di provvedimenti pesanti come la squalifica a Lorenzo Spolverato. Il modello si è più volte distinto per atteggiamenti giudicati sopra le righe e aggressivi ma ora il pubblico chiede la squalifica di un altro concorrente per presunta bestemmia pronunciata nella casa. Nella storia del reality sono stati tanti gli inquilini a essere stati cacciati per questo motivo.

Il primo a essere squalificato dal GF è stato Guido Genovesi a seguito di una reazione nervosa. Il concorrente fu invitato a lasciare la casa subito. Poi è stata la volta di Mirko Sozio, Matteo Casnici, Pietro Titone e Nathan Lelli. Anche la lista degli inquilini vip squalificati è lunga: il conduttore Marco Predolin, il comico Gianluca Impastato, Denis Dosio e Stefano Bettarini tra gli altri.

GF, bestemmia in diretta? “Squalifica”

E ora un nuovo caso rischia di scuotere la casa del Grande Fratello 2024 perché sui social si stanno moltiplicando le richieste di squalifica per Luca Calvani, accusato di aver pronunciato una presunta bestemmia durante una conversazione in salone con altri concorrenti.

L’espressione “incriminata” si sente forte e chiara nel video che trovate qui sotto ma può essere considerata una bestemmia e motivo di espulsione oppure non si tratta di una violazione così grave? È successo tutto nella notte tra giovedì e venerdì, mentre l’attore era in salone insieme ad Helena Prestes, Lorenzo Spolverato e altri.

A un certo punto, gli altoparlanti hanno chiamato Luca Calvani in confessionale, ma lui non ha accennato ad alzarsi dal pouf. E quando un amico glielo ha fatto notare, ha risposto: “Ho sentito, Dio Bono! L’han sentito anche sulla Salaria“. In molti hanno interpretato quell’espressione come una bestemmia e chiesto la squalifica, altri “più morbidi” ritengono che non sia esplicita. Cosa ne pensa la produzione? Di certo questo episodio ha scioccato i più: non se l’aspettavano da uno come Luca, sempre preciso e spesso definito il ‘maestrino’ della casa.