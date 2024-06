“Esce stasera”. Isola dei Famosi, si è appena saputo. Fan distrutti per la notizia. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa sta accadendo in Honduras in queste ore concitate. Mancano pochi giorni alla finalissima del reality show condotto da Vladimir Luxuria e ancora non si sa bene chi è il preferito dal pubblico. O meglio, in molti sperano che sia Edoardo Stoppa, primo finalista di questa edizione, a portarsi a casa il montepremi.

>> “Mai successo prima”. Isola dei Famosi, colpo di scena su Artur a pochi giorni dalla finale

Eppure c’è anche chi punta tutto su Edoardo Franco, grande personaggio e rivelazione sia dopo Masterchef che questo reality show. La notizia di stamattina invece riguarda l’eliminato. Proprio così, stasera, nella puntata domenicale, che va avanti già da qualche settimana, è previsto un abbandono coatto, scelto dal pubblico.





“Esce stasera”. Isola dei Famosi, si è appena saputo

Gli stessi naufraghi onduregni hanno designato i papabili eliminati: al televoto ci sono Artur Dainese, Karina Sapsai e Samuel Peron. In questi ultimi giorni quindi, il pubblico è chiamato a scegliere chi ‘vuole salvare’, quindi il meno votato abbandonerà il gioco e l’Honduras. Molti pensano che sarà Artur a dover lasciare l’Isola, visto che ha il record di naufrago più nominato di questa edizione. E riguardo l’ennesima nomination, aveva detto sul leader Stoppa: “Pensavo che Edoardo Stoppa mi nominasse”.

E ancora: “Con lui ho sempre avuto un bel rapporto. Io non l’ho mai nominato. Ma va bene così, questo è un gioco. Nonostante tutto lo ritengo una brava persona e mi fido tanto di lui. Però speravo che non mi nominasse. Questo non vuol dire che smetterò di parlargli, anche perché è comunque un gioco. Strategie e nomination ci stanno, è normale così“.

Karina Sapsai è una nuova concorrente di #Isola! 🏝️ pic.twitter.com/0pXZx55Ngz — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 13, 2024

-"Sicuramente quando uscirai avrai migliaia di uomini ad aspettarti"

-"Ma quelli ce li avevo anche prima"

ALVINA ✈️#Isola pic.twitter.com/jaE01WUzNY — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 31, 2024

Ma non sarà lui, probabilmente, a dover l’asciare l’isola onduregna. Ad avere la peggio, almeno sui social e secondo i sondaggi, è Karina Sapsai: è lei la meno votata in assoluto. La vera domanda quindi adesso è: sarà lei a lasciare? Oppure i sondaggi ci dicono qualcosa di errato (non sarebbe neanche la prima volta che capita).

Leggi anche: “Siamo alla resa dei conti”. Isola dei Famosi, non si torna più indietro: Vladimir col fiato sospeso