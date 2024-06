Nella serata di domenica 2 giugno l’Isola dei Famosi ritornerà con la semifinale. E Artur Dainese sta per vivere uno dei momenti più indimenticabili, proprio ora che siamo arrivati quasi alla fine del reality show. Ovviamente la reazione del naufrago sarà immediata e siamo certi che il pubblico dovrà preparare i fazzoletti perché si piangerà decisamente tanto.

All’Isola dei Famosi Artur sta per assistere a qualcosa di molto bello, ma intanto c’è ansia nei telespettatori perché nel penultimo appuntamento del programma di Vladimir Luxuria ci saranno due eliminazioni. Inoltre, conosceremo pure i nomi dei finalisti che lotteranno fino alla fine per riuscire a vincere il 5 giugno. Finora solo Edoardo Stoppa è sicuro di un posto nella finalissima.

Isola dei Famosi, grande novità su Artur: mai successo prima

All’Isola dei Famosi anche Artur è candidato alla vittoria, ma dovrà superare la semifinale. In questa puntata sarà chiamato da Vladimir che gli darà una notizia veramente importante. Il sorriso inizierà a formarsi quasi subito sul viso del concorrente e anche il pubblico reagirà quasi certamente con un boato di gioia. Andiamo a scoprire insieme cosa vedremo.

Come anticipato dal sito Angolo delle Notizie, Artur dovrebbe ricevere una bellissima sorpresa. Mai prima d’ora ha vissuto un’emozione simile, ma adesso il programma starebbe pensando a qualcosa di meraviglioso. Non sappiamo se arriverà un parente o un caro amico, ma siamo sicuri che ci saranno fortissime emozioni a prevalere. Non resta che pazientare ancora qualche ora.

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda, Artur Dainese ha parlato della sua storia personale. Ha ricordato la sua infanzia e il fatto di essere cresciuto con sua nonna.