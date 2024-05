Isola dei Famosi, cala il sole sulle spiagge dell’Honduras e i naufraghi si preparano ad affrontare un’altra notte. A causa della prova svolta durante la dodicesima puntata, Aras riporta un’abrasione sul petto. Avendo notato la ferita, Stoppa non nasconde la sua preoccupazione, ma l’attore prova a rassicurarlo: dice di non sentire alcun tipo di dolore in quanto il videomessaggio della fidanzata gli ha riempito il cuore di gioia.

Anche Artur esterna la sua gioia: ammette che mai si sarebbe aspettato di ricevere un messaggio da parte di sua nonna e, ancora grato per la splendida sorpresa ricevuta, ringrazia lo Spirito dell’Isola. Ancora emozionati per il traguardo raggiunto da Stoppa, Samuel si complimenta con lui e prova ad indagare sulle sue sensazioni.

Isola dei Famosi, arriva l’ultima dispensa

Il concorrente ammette di sentirsi sollevato in quanto, avendo conquistato posto in finale, sa di potersi godere questi ultimi giorni con più leggerezza. Poco dopo, il ballerino decide di confidarsi con Matilde. Avendo notato notato una certa e improvvisa vicinanza tra Alvina e Stoppa, ammette di aver iniziato ad avere dei dubbi sulla lealtà della contessa: crede che lei stia attuando una strategia.

D’accordo con il suo compagno, anche Matilde conferma la sua tesi e si dice amareggiata per l’atteggiamento della loro compagna. Mentre i naufraghi decidono il da farsi e parlano degli ultimi giorni in Honduras, arriva una sorpresa per loro. E si tratta di una sorpresa molto gradita, vista la fame che ormai i concorrenti patiscono da tempo.

Mentre i naifraghi si trovano indaffarati sulla playa, lo spirito dell’Isola consegna ai naufraghi l’ultima dispensa settimanale. In qualità di leader, Edoardo Stoppa invita tutti a collaborare nella gestione delle scorte e avvisa i colleghi di aver ricevuto una grande riserva di riso. La gioia dei concorrenti è alle stelle. Finalmente si mangia.