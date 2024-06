L’Isola dei Famosi sta per concludersi, ma a breve dovrebbe essere resa ufficiale la decisione di Mediaset che ovviamente farà contento qualcuno e renderà triste altra gente. Sta di fatto che non c’è più molto tempo da perdere, infatti sarà sicuramente Pier Silvio Berlusconi in persona a fare le valutazioni del caso e poi comunicare la sua presa di posizione.

Intanto, possiamo subito dirvi che questa nuova indiscrezione sull’Isola dei Famosi e la possibile decisione di Mediaset è stata anticipata da Amedeo Venza. Il noto esperto di gossip e televisione ha pubblicato infatti un’Instagram story nella giornata di sabato primo giugno, nella quale si è soffermato sul reality show condotto quest’anno da Vladimir Luxuria.

Isola dei Famosi, la decisione Mediaset è imminente. E spunta un’ipotesi ‘choc’

Inutile fare troppi giri di parole, infatti l’Isola dei Famosi non ha soddisfatto le aspettative dei vertici del Biscione. La decisione di Mediaset dovrebbe essere negativa nei confronti di Vladimir, che ha sostituito Ilary Blasi. Venza ha aperto una sorta di sondaggio con i suoi follower e una delle ipotesi emerse è veramente incredibile e sarebbe storica.

Non sappiamo se già prima della finale del 5 giugno, ma la scelta sul futuro dell’Isola è sempre più vicina, come annunciato dall’influencer Venza: “Si deciderà in questi giorni la sorte dell’Isola dei Famosi! Potrebbe tornare in Rai nelle mani di Simona Ventura o rimanere a Mediaset con il cambio nuovamente del testimone!”. Ma potrebbe pure esserci una terza eventualità.

Potrebbe in teoria anche essere cancellata del tutto, quindi il prossimo anno potremmo non rivedere più l’Isola dei Famosi. Ma tutto sarà deciso ufficialmente solo tra qualche giorno.