Nelle ultime settimane, il Grande Fratello è stato al centro di discussioni riguardanti un presunto legame tra il concorrente Lorenzo Spolverato e un misterioso “guru della moda”. Secondo le indiscrezioni, questo personaggio sarebbe Saro Mattia Taranto, stylist per un noto brand di moda. Durante una puntata del reality, il conduttore Alfonso Signorini ha accennato a un possibile flirt di Lorenzo con una figura del mondo della moda. Lorenzo ha inizialmente negato, affermando di non conoscere tale persona e ribadendo il suo interesse esclusivo per le donne.

Tuttavia, Saro Mattia Taranto ha rilasciato un’intervista in cui ha dichiarato di aver trascorso una serata con Lorenzo dopo un evento, culminata in un bacio in auto. Ha aggiunto che, nonostante l’intimità del momento, Lorenzo ha assunto atteggiamenti che hanno smorzato l’atmosfera. La produzione del Grande Fratello ha annunciato che nella puntata del 16 gennaio 2025 ci sarà un confronto diretto tra Lorenzo e Saro Mattia. Questo incontro potrebbe portare chiarezza sulla natura del loro rapporto e sulle dichiarazioni contrastanti emerse finora.





Lorenzo ha espresso preoccupazione per l’imminente confronto, temendo che possa influire sulla sua permanenza nella casa e sulla sua immagine pubblica. Nel frattempo, il suo staff ha intrapreso azioni legali per tutelare la sua reputazione, denunciando la diffusione di informazioni false e diffamatorie. Il pubblico attende con interesse l’evolversi di questa vicenda, che aggiunge ulteriore suspense alla dinamica del reality.

Il confronto tra Lorenzo e il “guru della moda” potrebbe rivelare dettagli inediti e offrire una nuova prospettiva su Lorenzo Spolverato. La faccenda verrà messa probabilmente in relazione con il passato complesso di Lorenzo. Lo stesso infatti ha sempre fatto sapere di essere cresciuto in un quartiere popolare di Milano, e di aver affrontato sfide economiche sin dalla giovane età.

📣Domani sera al #GrandeFratello arriva il tanto discusso GURU della moda con cui Lorenzo “pare” abbia avuto una storia.



Saro Mattia Taranto entrerà nella casa per un confronto, come reagirà Shaila?



Domani alle 21.40 su Canale5!

Per sostenere la sua famiglia, ha iniziato a lavorare come cameriere a soli 15 anni. Successivamente, Lorenzo ha intrapreso diverse professioni, tra cui sommelier, bodyguard e animatore nei villaggi turistici. La sua carriera nel mondo della moda è iniziata come commesso, per poi evolvere in opportunità di modeling per vari brand. Parallelamente, ha coltivato l’interesse per la recitazione, partecipando a progetti televisivi e cinematografici. E ora eccolo qui.

