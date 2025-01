Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello abbiamo assistito al ritorno di Jessica Morlacchi nella Casa più spiata d’Italia. L’ex leader dei Gazosa ha deciso di abbandonare il reality show condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Cesara Buonamici e l’ex gieffina Beatrice Luzzi, ma aveva qualcosa da dire ai suoi ‘nemici di gioco’, ovvero Helena Prestes e Luca Calvani e per questo motivo ha fatto il suo rientro per un confronto.

L’ex concorrente aveva deciso di lasciare la Casa del Grande Fratello in seguito al provvedimento disciplinare deciso dalla produzione dopo i gravi episodi avvenuti con Helena Prestes, ovvero mandarla al televoto insieme a Helena, e Ilaria Galassi. Jessica non voleva essere messa sullo stesso piano della modella brasiliana che aveva deciso di reagire alle sue provocazioni lanciando un bollitore pieno d’acqua.

Grande Fratello, spunta una foto di Jessica Morlacchi prima della chirurgia

Dopo l’addio al Grande Fratello, Jessica Morlacchi è stata sommersa di commenti. La parte del fandom di Helena ha commentato il suo addio sui social festeggiando e criticando il suo comportamento, ritenuto molto aggressivo e provocatorio, mentre i suoi fan, ovviamente, l’hanno osannata spiegando che mai nessuno nella storia del Grande Fratello ha avuto il coraggio di prendere una posizione così pesante, ovvero quella di abbandonare la casa perché in disaccordo con autori e conduttore.

Tornando agli hater di Jessica, in queste ore qualcuno ha tirato fuori una foto che ritrae la cantante ex Gazosa qualche anno fa, quando non aveva ancora fatto ricorso alla chirurgia estetica e ha colto l’occasione per attaccarla. Su Instagram qualcuno scrive: “Ma sicuro che non sia un’imitazione di Virginia Raffaele? Aiuto”. Su X, dove l’Instagram story è stata ripostata, si legge: “No no è lei. Si è rifatta la faccia dal chirurgo Eurospin, risparmio e qualità non sempre vanno di pari passo. Infatti il risultato è sotto gli occhi di tutti”.

No no è lei.

Si è rifatta la faccia dal chirurgo Eurospin 🤣🤣🤣 risparmio e qualità non sempre vanno di pari passo

Infatti il risultato è sotto gli occhi di tutti #GrandeFratello https://t.co/BcRd5VZlWR — Malefica (@Malefica1437278) January 16, 2025

Jessica Morlacchi non ha mai negato di essere ricorsa alla chirurgia estetica e anche durante la sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello ha spiegato di aver rifatto il naso più di una volta. Non solo, come è evidente, l’ex cantante dei Gazosa ha rifatto le labbra, che oggi risultano più turgide, e forse è ricorsa a qualche altro ritocchino come botox o altri filler.