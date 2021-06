“Mi ha messo le mani addosso”. Gelo in diretta per il racconto della campionessa italiana: “Sono stata brutalizzata”

Un racconto da incubo è stato fatto dalla vip italiana, ospite della trasmissione ‘Estate in Diretta’, condotta da Roberta Capua e Gianluca Semprini. Nella puntata in onda mercoledì 30 giugno è stata invitata un’ex importante sportiva italiana, la quale si è lasciata andare ad una confessione molto dura e dolorosa. Ha infatti vissuto dei periodi tremendi a causa di un amore che si è rivelato malato. L’ex compagno le ha fatto trascorrere momenti orribili, che le hanno quasi creato danni irreparabili.

Durante la puntata è stato tempo anche di commozione da parte della conduttrice televisiva, la quale non ha retto all’emozione parlando della giovane operaia Luana D’Orazio, morta a causa di un orditoio il 3 maggio scorso: “Ma è vero che suo nipote le chiede di pregare tanto per la sua mamma sperando che Dio gliela rimandi indietro?”. Ma prima di avere una risposta non ha retto: “Non ho più parole, non ci riesco”. L’appuntamento del giorno è però stato contraddistinto anche da questa rivelazione choc.

L’ex sportiva ha dunque raccontato: “Un mio ex mi ha brutalizzato. Era il mio primo amore, avevo 18 anni. Mi voleva tutta per sé, voleva una scheda telefonica solo per sé, non voleva che facessi scherma. Quando ha provato a mettermi le mani addosso sono andata via. Ha rischiato di sfigurarmi. Scappate da queste persone, non è amore”. Dunque, una rivelazione davvero drammatica da parte della donna, che fortunatamente può comunque riferire a tutti la sua esperienza perché non ha avuto conseguenze peggiori.





A svelare questo retroscena sulla sua vita privata è stata l’ex schermitrice Elisa Di Francisca, che è stata campionessa olimpica. In studio a ‘Estate in Diretta’ ha anche aggiunto un altro aneddoto: “Venivo da un periodo in cui non volevo saperne più degli uomini e mi sono buttata dall’altra parte. Ho avuto un’amicizia speciale con una poliziotta, ma poi le ho detto che volevo un marito e un figlio. E il marito e i figli sono arrivati”. Esperienze importanti comunque per Elisa Di Francisca.

Elisa Di Francisca si è sposata con Ivan Villa nel 2019 e due anni prima è nato il figlio Ettore. Poi nel 2020 ha annunciato la sua seconda gravidanza. Per quanto riguarda il suo palmares, si annoverano un oro individuale e a squadre a Londra 2012 e un argento a Rio 2016. Ha anche ottenuto una onorificenza importante, infatti ha avuto il Collare d’oro al merito sportivo nel 2012 nel Salone d’onore del Coni.