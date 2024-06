Lutto per Elena Sofia Ricci, il dolore dell’attrice sui social. Una notizia che arriva pochi giorni dopo un riconoscimento, l’ennesimo, importante nella sua carriera. Sabato scorso, in occasione della premiazione della XIV edizione de La Pellicola d’Oro, premio patrocinato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che premia attori e addetti ai lavori del cinema, Elena Sofia Ricci ha vinto infatti un premio alla carriera.

La Pellicola d’Oro, infatti, riconosce ogni anno un premio alla carriera a quegli artisti che hanno particolarmente contribuito allo sviluppo del cinema italiano. Quest’anno è andato a Michele Placido, Elena Sofia Ricci e al regista Sergio Martino. Solo poche ore dopo la notizia che ha colpito profondamente l’attrice che ha voluto ricordarlo con un messaggio dal quale trapela tristezza e tanto affetto.





Elena Sofia Ricci, dolore per la scomparsa dell’amico e maestro

Scrive: “Non riesco a crederci! Alla fine ce l’hai fatta! Sei stato mio maestro…mio padre … mio amico… da una vita. Un dono averti incontrato. Sarà difficile senza di te. Ma ti porterò nell’anima per sempre! Grazie Armando mio! Tutto il teatro da oggi è orfano“, ha concluso, suscitando la reazione dei follower che si sono uniti nel suo dolore.

Armando, è Armando Pugliese scomparso ieri a Napoli a 76 anni. Attore, regista teatrale e drammaturgo, nell’ultimo mezzo secolo Pugliese ha messo in scena capolavori assoluti e collezionato riconoscimenti importanti (Premio Ubu, il Biglietto d’oro Agis e Gli Olimpici del Teatro, tra i tanti) così come numerose sono state le ospitalità dei suoi spettacoli a festival europei, quali quelli di Edimburgo, Zurigo, Nancy e Parigi.

Dopo aver frequentato l’Accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio D’Amico” a Roma, dove si è diplomato nel 1969, la sua carriera ha rapidamente spiccato il volto. Nelle stagioni più recenti ha curato fra l’altro la regia de I Viceré, con Turi Ferro e de Il segno verde di Pier Maria Rosso di San Secondo per il Teatro Stabile di Catania.