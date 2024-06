Ernesto Russo si sta esponendo molto sui social dopo l’uscita da Uomini e Donne. Il cavaliere, che all’inizio si era presentato in studio come corteggiatore di Ida Platano, è praticamente mandato via a poco dalla fine delle registrazioni. Nel dettaglio, dopo alcune segnalazioni, Maria De Filippi non ha potuto far altro che mandarlo via per non aver rispettato le regole del programma.

In studio è stata mostrata un’immagine di lui insieme a una donna all’esterno degli studi del dating show di Canale 5, motivo per cui è stato invitato a uscire, ma nelle interviste successive Ernesto Russo ha negato ogni coinvolgimento. E si è anche detto certo che quella foto l’avesse mandata Barbara De Santi alla redazione.

Ernesto Russo si è sposato? La verità dall’ex UeD

“Non sono pentito di niente di quello che ho detto e non devo chiedere scusa a nessuno. Mi sono sempre comportato in modo sincero e onesto. Il giorno prima ha detto che aveva delle foto di me con una ragazza”, ha detto Ernesto Russo riferendosi alla dama che ha frequentato per un periodo.

Sono passate settimane e come detto l’ex UeD si fa sentire spesso su Instagram. Anche e soprattutto ora che è uscita la voce con tanto di foto di un suo matrimonio. Si è sposato davvero su due piedi, a distanza di poche settimane dalla fine di Uomini e Donne? Tra i rumor che circolano anche quello per cui avrebbe curato personalmente ogni particolare della cerimonia.

Ma la verità è decisamente diversa. Tra le Storie ha condiviso alcuni articoli pubblicati nei quali venivano descritte le sue nozze poi spiegato che, in realtà, non si è sposato affatto. Ha semplicemente partecipato a un evento, la Festa Patronale di Sant’Antonio da Padova, a Sabaudia e, per l’occasione, ha sfoggiato un abito da sposo. Nessun matrimonio in vista, così come nessuna donna fissa nella sua vita.