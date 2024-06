C’è preoccupazione da parte del pubblico di Uomini e Donne. Una protagonista del programma di Canale 5 ha accusato dei problemi di salute. Ha deciso di raccontare passo dopo passo ciò che ha dovuto fare per provare a stabilire cosa le stesse accadendo. Innanzitutto ha rivelato si suoi follower di Instagram di essere stata per ben cinque ore in una clinica.

I medici l’hanno sottoposta ad alcuni accertamenti per provare a capirne di più. L’ex Uomini e Donne, protagonista nella stagione 2023-2024, ha ammesso di avere dei problemi di salute che le hanno messo tensione. Ha scritto sui social: “Io sono tornata a casa, ho passato cinque ore in clinica e ovviamente ci sono andata digiuna”. Poi ha fatto altri aggiornamenti.

Uomini e Donne, protagonista ha accusato problemi di salute: che succede

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, la protagonista del dating show di Canale 5 si sta godendo la sua nuova relazione col neo fidanzato. Hanno avuto degli intoppi anche nel recente viaggio in Egitto, ma adesso è stata proprio lei ad avere dei problemi di salute improvvisi. La ragazza ha riferito anche che i controlli medici non sarebbero finiti qui. Il sito Tutto.tv ha ipotizzato l‘origine del malessere.

Ad essere stata male è Raffaella Scuotto, partner di Brando Ephrikian. L’ex corteggiatrice di UeD non ha voluto spiegare esplicitamente cosa abbia, anche se Tutto.tv ha immaginato che possa esserci una correlazione con i suoi recenti problemi legati al virus dello streptococco. Nella giornata del 19 giugno ha poi postato un’ultima storia, dove ha informato tutti sulle sue condizioni.

Nell’ultimo aggiornamento Raffaella ha mostrato le mani della sua mamma, mentre accarezza la sua, e ha scritto: “La mia mamma con me. Sto bene, grazie a tutti!”. Poi nelle prossime ore dirà altro sul suo stato fisico.