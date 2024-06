Situazione complicata e inaspettata per Brando e Raffaella di Uomini e Donne. La loro vacanza sta andando nel peggiore dei modi, a causa di un problema improvviso che ha rovinato le loro giornate. A raccontare tutto sono stati proprio loro attraverso delle Instagram stories. E i fan si sono immediatamente preoccupati quando hanno visto soprattutto lui.

Brando e Raffaella non avrebbero mai immaginato di dover vivere un’esperienza del genere. L’ex tronista ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno deciso di concedersi una vacanza da sogno a Sharm el Sheik. Ma qualcosa è andato storto e in poco tempo il giovane è stati colui che ha sofferto maggiormente per un problema molto fastidioso.

Brando e Raffaella di Uomini e Donne: vacanza da dimenticare, cosa succede

Dopo essere stati a mare, Brando e Raffaella di Uomini e Donne hanno cominciato a non sentirsi bene e hanno ipotizzato che fosse stato il sole ad aver provocato dei problemi, visto che avevano la pelle arrossata. Poi è stato Ephrikian ad accusare il malessere peggiore, con un fastidio allo stomaco. Quindi, hanno cominciato a pensare che potesse essere legato all’acqua oppure al cibo.

Nella serata del 10 giugno Brando è peggiorato e ha accusato dei sintomi legati all’influenza. Infatti, non riusciva nemmeno ad alzarsi dal letto e ha messo anche delle bende sulla fronte, come testimoniato dalle immagini pubblicare dalla fidanzata. Quest’ultima ha acquistato delle medicine in farmacia e poche ore fa è stato lui a fare un aggiornamento sulla sua salute. Ricordiamo che l’11 giugno è tra l’altro il giorno del compleanno dell’ex tronista.

Raffaella aveva scritto in serata: “Non sappiamo se sia sole, acqua o qualcosa che abbia mangiato ma dallo stomaco siam passati ai sintomi influenzali. Vediamo la notte come va e speriamo che domani stia meglio”. Brando ha rassicurato tutti: “Buongiorno, grazie a tutti degli auguri. Vi voglio bene. Per quanto riguarda la mia salute, stamattina sto leggermente meglio grazie alle medicine. Spero però mi passi entro stasera sinceramente”.