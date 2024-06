Uomini e Donne, grande novità per un’ex coppia. Come molti sanno il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 è terminato, almeno per questa stagione. Le vicende dei protagonisti, però, continuano a tenere banco e interessare il pubblico. D’altra parte parliamo di un programma visto da quasi tre milioni di spettatori con uno share del 25-28% di media.

Proprio nelle ultime ore, ad esempio, l’ex corteggiatrice di Daniele Paudice, Marika Abbonato, ha avuto un pauroso incidente e ha rischiato di morire: “Grazie a quelle persone che si sono preoccupate ieri e ci hanno soccorso – ha scritto lei sui social – fortunatamente tutto sommato stiamo bene, abbiamo sfiorato una tragedia. Siamo state graziate da Dio“. Fresca fresca è anche l’indiscrezione su un’ex coppia della trasmissione.

Leggi anche: “Sta con lei”. Armando Incarnato di Uomini e Donne fidanzato con una ragazza 20 anni più giovane





La segnalazione sull’ex coppia di Uomini e Donne

Mentre prosegue la storia tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza siamo venuti a conoscenza del fidanzamento di Armando Incarnato. Il cavaliere si frequenta con una bella ragazza dai lunghi capelli neri di 20 anni più giovane. Contenti per lui. Ora, poi, arriva la segnalazione su un’ex coppia di Uomini e Donne.

È l’esperta di gossip Deianira Marzano a rivelare: “Un’ex coppia di Uomini e Donne si sta rivedendo“. Non ci sono altri dettagli, quindi non sappiamo a chi si riferisca. Di sicuro parliamo di un uomo e una donna che stavano insieme e che poi si erano lasciati. Adesso c’è il ritorno di fiamma.

Nel frattempo sappiamo che l’ex corteggiatore Mario Cusitore è tornato alla carica di Ida Platano. I due avevano stretto un forte legame a Ued, ma poi le segnalazioni e il comportamento del conduttore radiofonico avevano allontanato Ida. Chissà se i due torneranno a frequentarsi. Poi c’è Gianni Sperti che ha negato la possibilità di diventare un giorno tronista: “Non succederà mai, perché non so gestire i miei sentimenti”.

“Tornano e si siedono sul trono”. Uomini e Donne, doppio colpo di Maria De Filippi