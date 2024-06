Clamorosa e importantissima notizia su Armando Incarnato di Uomini e Donne. Avrebbe ritrovato l’amore, infatti nelle ultime ore è stato beccato in compagnia di colei che sarebbe la sua nuova fidanzata. E ci sono pure i primi dettagli sull’identità della ragazza e su come sia esattamente. A quanto pare l’ex cavaliere del programma di Canale 5 ha trovato quasi una dea.

Infatti, Armando Incarnato dopo l’esperienza a Uomini e Donne avrebbe conosciuto una persona molto più giovane di lui. E sarebbe diventata ormai la sua fidanzata. Sono ben tre le segnalazioni arrivate a Deianira Marzano, quindi l’influencer le ha condivise subito coi suoi follower. Ora si aspetta solamente la presentazione ufficiale da parte di lui.

Armando Incarnato di Uomini e Donne ha una nuova fidanzata giovanissima

Armando Incarnato ha lasciato da diverso tempo Uomini e Donne e a quanto pare non tornerà presto, nonostante le voci circolate negli ultimi giorni. Se ha davvero questa nuova fidanzata, ormai si è stabilizzato a livello sentimentale. Infatti, questa è stata la prima segnalazione social: “Armando di Uomini e Donne è in una pizzeria a Fuscaldo Marina (Cosenza), in compagnia di una bellissima ragazza con capelli lunghi neri“.

Poi ancora su Armando è stato detto: “Ciao Deia, sono a Fuscaldo, in provincia di Cosenza, c’è Armando di UeD con una ragazza giovane con i capelli lunghi neri, bellissima”. In seguito è arrivata l’ultima segnalazione con dettagli molto precisi: “Armando di UeD sta con Noemi, ha 20 anni in meno di lui. Stanno insieme già da tempo, a livello ufficiale in famiglia!”.

Quindi, sarebbe già arrivata la presentazione in famiglia della sua dolce metà. Ma al momento non ci sono foto che la ritraggono insieme ad Armando. Non resta che attendere altre informazioni.