Tra le coppie uscite da Uomini e Donne nel corso dell’edizione appena conclusa anche Valentina Pesaresi e Cristian Forti. Corteggiatrice lei, tronista lui si sono scelti a metà stagione ma non senza sorprese, discussioni e colpi di scena. Alla fine però il romano 22enne ‘socio’ di Brando ha capito di essere innamorato di Valentina e ha deciso di sceglierla. La risposta è stata chiaramente sì.

La coppia ha quindi lasciato insieme lo studio di Maria De Filippi. Sono trascorsi 4 mesi da quel momento magico con la classica pioggia di pelati rossi e il bacio appassionato davanti a pubblico e opinionisti e ora i due, che sono ancora felici e innamorati, si sono raccontati sulle pagine del magazine del programma per la gioia dei fan più curiosi.

Cristian e Valentina di UeD, lei frena

A UeD Magazine entrambi si sono detti molto coinvolti dalla relazione, che procede a gonfie vele, ma Valentina ha voluto precisare di non essere ancora pronta per la convivenza per cui invece Cristian sembrerebbe pronto. “Ogni tanto la battuta me l’ha fatta, ma per me è presto. Penso che prima di fare un passo così grande debbano esserci altri presupposti: stabilità, lavoro…”, le parole dell’ex corteggiatrice.

Al contrario di molti ‘colleghi’, hanno entrambi ammesso di non aver intenzione di lavorare come modelli o influencer al momento, si limitano a condividere contenuti social per semplice diletto. Non sono mancati alti e bassi in questi mesi, che però sembrano archiviati ormai, e le presentazioni in famiglia sono già state fatte.

“Quando vado dai genitori di Valentina parliamo tanto, ultimamente mi bacchettano anche – ha raccontato Cristian – Mia madre mi vede contento e non dice nulla. Poi spesso stiamo da me anche per diversi giorni, perché a casa ho un piano tutto mio e possiamo avere i nostri spazi. Probabilmente, visto che sono il maschio più grande di casa, mia madre mi vede già come un uomo”.