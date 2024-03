Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sono fuori da tempo da Uomini e Donne. Si sono ‘ritrovati’ nell’edizione del programma ancora in corso e dopo diverse uscite ma anche tanti scontri hanno preso la decisione di lasciare lo studio insieme. Non sono gli unici. Dalle anticipazioni sappiamo che durante la registrazione del 18 marzo scorso Alessandro Rausa ha lasciato la trasmissione in coppia con la dama Maria Teresa.

Tempo prima anche Alessio e Claudia e la coppia formata da Emanuela e Marco Antonio hanno salutato e ringraziato Maria De Filippi per provare a costruire una relazione fuori. E anche due tronisti sembra stiano vivendo il loro amore fuori: Brando e Cristian si sono fidanzati rispettivamente con Raffaella e Valentina. Resta da scoprire chi sceglierà Ida Platano, perché Daniele è appena arrivato.

Leggi anche: “È finita per le corna”. Uomini e Donne, l’addio più choc per la coppia storica. E per il pubblico





Roberta Di Padua, “è successo qualcosa con Alessandro Vicinanza”

Ma tornando a Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, nelle ultime ore i riflettori si sono riaccesi su questa coppia. Ricordiamo che si sono conosciuti più di due anni fa negli studi di Uomini e Donne, ma la loro storia è iniziata a febbraio scorso dopo un lungo tira e molla.

Qualche settimana fa gli ex protagonisti del Trono Over sono stati anche ospiti a Verissimo e hanno parlato del forte sentimento che li lega e del periodo felice che stavano vivendo dopo aver lasciato insieme la trasmissione di Maria De Filippi. Ma ora è una Storia Instagram di lei a preoccupare il pubblico.

Sono bastate poche parole a scatenare le teorie dei fan sul significato che potrebbero avere ma soprattutto sulla persona alla quale sono destinate. E ovviamente è subito scattato il nome di Alessandro. Cosa ha scritto: “Le risposte arrivano sempre, piano. Tutte”, è il messaggio che ha pubblicato. Nessun nome ma il primo pensiero è andato all’ex cavaliere, tanto più che da qualche giorno pare abbiano smesso di scambiarsi dediche e parole d’amore sui social… È successo qualcosa, sostengono già molti.