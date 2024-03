Una nuova segnalazione arrivata a Deianira Marzano e ad Amedeo Venza scuote il mondo di Uomini e Donne. I due esperti di gossip hanno riportato tra le loro ultime Storie di Instagram il messaggio di un utente. Questo: “Coppia storica uscita da Uomini e Donne sarebbe in fortissima crisi per un presunto tradimento. Si dice in paese che lei lo abbia tradito e qui pare confermi lui”. Non vengono fatti nomi in questa segnalazione.

Di “coppie storiche uscite da Uomini e Donne” ce ne sono diverse ormai, dopo tanti anni, ma chi è dentro le dinamiche e soprattutto aggiornato ci ha messo poco a fare due più due. Stiamo parlando di una coppia che si è lasciata da qualche settimana, dunque la notizia della rottura non è proprio fresca. Quella del presunto tradimento di lei invece sì.

Leggi anche: “Noi andiamo via”. Sorpresa a Uomini e Donne, addio a un pezzo da novanta: scelta vera e propria





“UeD, è finita perché lei lo ha tradito”

Come riporta il sito Isa e Chia, infatti, a fronte di questo messaggio arrivato a Deianira Marzano e Amedeo Venza Sossio Aruta ha condiviso delle Storie sospette che confermerebbero la cosa. Ma andiamo con ordine. L’ex cavaliere e Ursula Bennardo erano a un passo dal matrimonio, più volte annunciato, ma hanno da poco chiuso la loro relazione da cui, lo ricordiamo, nel 2020 è nata Bianca.

Dopo la rottura, i due hanno iniziato un botta e risposta sui rispettivi profili social, innescato da una foto pubblicata nelle sue Instagram da Ursula. L’immagine, che raffigurava una torta con la scritta “Il meglio deve ancora venire, niente limiti, solo orizzonti“, non è affatto piaciuta all’ex, che nelle sue storie ha criticato aspramente la Bennardo, scrivendo “Il peggio per me e mia figlia è appena iniziato. L’insensibilità non ha limiti. Orizzonti? Auguri“.

In queste settimane Sossio ha sempre fatto capire che la colpa della loro separazione sarebbe da imputare a Ursula e ora, dopo la segnalazione sull’addio di una coppia storica legato a un tradimento di lei, ecco due nuove Storie. In una Sossio Aruta è insieme alla sua bambina e scrive: “Io e te non ci tradiremo mai. A scuola, a dopo amore“. Poi una seconda con un disegno della sua bambina e la scritta “Ursula Bennardo trovati uno migliore”.