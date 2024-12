Non si arrestano le polemiche intorno a Guillermo Mariotto, dopo l’abbandono improvviso di Ballando con le stelle in piena diretta. In questi giorni si è parlato più volte delle possibili decisioni contro il giudice, ma intanto ha finalmente rotto il silenzio Milly Carlucci, la quale ha deciso di dire tutto senza fare giri di parole. E si è soffermata anche sulla pesante accusa contro di lui.

Infatti, Mariotto è stato colpito da ben due episodi negativi sempre riguardanti Ballando con le stelle. Milly Carlucci ha subito fatto capire che la situazione è alquanto complessa e delicata, dunque da un momento all’altro potrebbe esserci una comunicazione ufficiale. Anche se lei in un certo senso ha fatto intuire che i vertici starebbero per agire.

Leggi anche: “Cose gravi e delicate”. Ballando con le stelle, Fabio Canino rompe il silenzio su Mariotto





Caso Mariotto a Ballando con le stelle, interviene Milly Carlucci

La conduttrice Milly Carlucci è stata contattata dal Corriere della Sera e ovviamente la prima domanda non poteva che essere su Mariotto, dopo il caos a Ballando con le stelle. E lei ha esclamato: “Sono rimasta basita, pensavo si fosse sentito male o che gli fosse successo un problema gravissimo in famiglia. Quello che è successo è molto grave, Mariotto è Mariotto, pieno di colpi di scena. Però quello che è successo è molto grave: ha abbandonato lo studio di un programma importante di Rai 1, non la mia festa di compleanno”.

Milly ha anticipato che saranno i vertici di viale Mazzini a prendere la decisione finale: “Nelle prossime ore dovremo parlare con la Rai e capire che fare. Mi auguro non accadrà, ma bisogna confrontarsi con la Rai che ha un codice di comportamento preciso. Guillermo, che non ho ancora sentito, dovrà dare spiegazioni e spero che riesca a chiarire. Ma la libertà di movimento ora è limitata: c’è un certo modo di comportarsi davanti al pubblico che va rispettato”.

Sempre al Corriere Milly ha anche detto la sua sulle accuse di molestie a Mariotto, che avrebbe toccato le parti intime del ballerino Simone Iannuzzi: “Ma lì è chiaro che avesse solo perso l’equilibrio, non scherziamo. Se ci fosse stato qualcosa di scorretto sarebbe subito esploso, senza contare che poi abbiamo chiesto direttamente al ballerino, Simone Iannuzzi, che nemmeno si era accorto: ha detto che quando gli hanno fatto vedere il video si è messo a ridere”. Infine, gli ha fatto una domanda: “Caro Guillermo, visto che mi dici che sono la tua seconda mamma, perché non mi hai ancora chiamata? Forse ha paura di essere sgridato”.