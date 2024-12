Tiene banco la questione Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle. Dopo aver lasciato improvvisamente l’ultima puntata in diretta, è successo il caos intorno al giurato. Ha avuto una discussione con Valerio Staffelli a Striscia la Notizia e nelle ultime ore ha pure ricevuto un’accusa molto grave, in seguito ad un video diventato virale e che lo metterebbe nei guai.

Su Guillermo Mariotto e Ballando con le stelle è intervenuto un altro giudice del programma di Milly Carlucci, ovvero Fabio Canino, che ha rotto il silenzio a Fanpage e ha detto la sua su questo tema rilevante. Si è soffermato anche sulla bufera che ha coinvolto pure una parte della politica, dato che si sta parlando pure di un presunto caso molestie.

Leggi anche: “Tanti soldi”. Ballando con le stelle: il cachet di Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e gli altri giudici





Guillermo Mariotto e il futuro a Ballando con le stelle: parla Fabio Canino

Innanzitutto Fabio Canino ha detto a proposito delle polemiche su Mariotto per il suo comportamento a Ballando con le stelle: “Guillermo sta attraversando un momento particolare, è un po’ nervoso tra impegni personali e altro e questo nervosismo evidentemente viene fuori perché a Ballando si sente a casa. In passato è successo anche a me un po’ di nervosismo, è successo anche ad altri”.

Canino non ha comunque per nulla ridimensionato il suo gesto in diretta: “Quello che ha fatto Guillermo è grave ma non tanto come gesto, ma perché siamo in una gara e in una gara ci sono delle regole. Lui ha sbagliato in quello”. Ma ora c’è pure un’altra questione in sospeso, alla luce di una denuncia di Fratelli d’Italia, in riferimento ad un video in cui Mariotto tocca le parti intime di un ballerino. E qui c’è chi si divide tra chi ritiene quel gesto involontario o deliberato.

A Fanpage Fabio Canino ha aggiunto su Mariotto: “È una questione molto delicata. Non credo che lui abbia toccato il ballerino di proposito, si appoggia ma si vede chiaramente che lui non sa cosa c’è alle sue spalle. Penso, però, che succederà il finimondo perché con Fratelli d’Italia che cerca di attaccare chiunque sia gay, questa mi sembra un’occasione coi baffi. Se sabato ci sarà? Io sono molto curioso e non so risponderti“.