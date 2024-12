Continua a tenere banco il caso di Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle. Da qualche settimana, ormai, il programma di Rai Uno riempie le cronache dei giornali grazie alle dinamiche create al di fuori del tema principale, ovvero il ballo. A fine novembre Angelo Madonia, in coppia con Federica Pellegrini, ha lasciato il programma dopo un forte scontro con Selvaggia Lucarelli.

La notizia della sua esclusione dal cast è arrivata tramite una nota diffusa dalla Rai, tra le motivazioni “divergenze professionali emerse nel corso della trasmissione”. A sostituire l’insegnante di ballo è stato Samuel Peron. Poco dopo Selvaggia Lucarelli aveva messo in chiaro che la discussione tra lei e l’insegnante di ballo non aveva nulla a che fare con l’allontanamento di quest’ultimo dal dance show.

“Non mi è sfuggito il contorno che poi contorno non era, e cioè la scarsa intesa tra Federica Pellegrini e il suo ballerino. Non erano i cm di differenza a creare disarmonia, ma un’inattesa aura cupa di Madonia. Ho visto un Angelo diverso”, aveva detto. Poi c’è stata la fuga di Guillermo Mariotto nel bel mezzo della puntata di sabato scorso. Fuga giustificata dallo stesso stilista all’Adnkronos: “Nessuna fuga da Ballando con le Stelle, ho solo salvato una situazione di pericolo della maison, che dirigo, e il lavoro di 6 mesi. Non ho mai fatto un’assenza in tv, ho sempre partecipato al programma anche con la febbre”.

Insomma, l’attenzione è alta e dopo l’ultimo caso, scoppiato grazie a Striscia la Notizia e alla senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione, (clicca qui per leggere l’articolo) in molti sono andati a cercare quanto è il cachet dei giudici di Ballando con le stelle. Da indiscrezioni sembrerebbe che il tetto massimo per i cachet di giudici è di 30mila euro a puntata.

I cinque giurati sono impegnati anche in altre professioni. Ad esempio, Ivan Zazzaroni è il caporedattore del Corriere dello Sport e presenta un programma su Radio Deejay. Selvaggia Lucarelli, oltre ad essere una giornalista, è coinvolta in varie altre attività. Guillermo Mariotto, invece, ricopre il ruolo di direttore creativo per la maison Gattinoni. Ognuno di loro riceve compensi regolari per queste altre occupazioni, somme a cui v aggiunto il cospicuo cachet di Ballando con le stelle.