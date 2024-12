Il celebre giurato di Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto, è finito al centro di una polemica accesa a seguito di un video trasmesso da Striscia la Notizia. Il filmato, ripreso dai social ufficiali del programma di Milly Carlucci, mostra Mariotto nel backstage insieme ad Amanda Lear e tre ballerini. Durante il video, il giurato si alza e, con un gesto definito “di ostentata noncuranza”, sfiora un ballerino sotto il punto vita. L’episodio ha suscitato indignazione e ha persino attirato l’attenzione di una componente della Commissione Giustizia del Senato.

Striscia la Notizia ha dato ampio risalto al video, definendo l’episodio con toni ironici ma severi: “Mariotto il meglio l’ha dato nel backstage del programma. Mentre gli altri giudici stavano lavorando, lo scioperante Mariotto non è stato certo con le mani in mano. Il giudice di Ballando si è lanciato in una danza del basso ventre. Con ostentata noncuranza ha sfiorato il conchiglione del ballerino, che si è subito ritratto”. Le immagini, che hanno rapidamente fatto il giro del web, hanno scatenato polemiche e richieste di provvedimenti contro il giudice venezuelano.





Guillermo Mariotto, il caso in senato grazie a Susanna Donatella Campione di Fratelli d’Italia

A criticare pubblicamente Guillermo Mariotto è stata Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Giustizia. La politica ha chiesto un intervento della Rai e ha paragonato l’episodio a un caso analogo accaduto in passato: “Guillermo Mariotto nella scorsa puntata di Ballando con le stelle ha toccato le parti intime di un ballerino che imbarazzato ha cercato di spostarsi e togliere la mano di Mariotto. Nessuno ha stigmatizzato il gesto, vera e propria molestia sul luogo di lavoro. Per lo stesso comportamento tenuto nei confronti della cantante Jessica Morlacchi durante la trasmissione in onda sulla Rai Oggi è un altro giorno due anni fa, Memo Remigi è stato immediatamente estromesso dal programma a seguito di violazione del codice etico”.

La senatrice si è poi chiesta: “Mariotto tornerà tranquillamente in trasmissione? Forse la condanna di un tale odioso comportamento molesto dipende da chi lo attua?”. Campione ha anche sottolineato che in Senato è in discussione un disegno di legge, del quale è relatrice, che mira a introdurre le molestie sul luogo di lavoro come reato nel sistema giuridico italiano: “Le molestie, soprattutto se arrecate sul luogo di lavoro, sono un illecito grave a cui in Senato stiamo lavorando con spirito bipartisan affinché venga introdotto come reato nel nostro ordinamento. Fatti come quello che si è verificato durante la trasmissione Ballando con le Stelle non sono tollerabili”.

A #Ballandoconlestelle Guillermo #Mariotto "ha toccato le parti intime di un ballerino che ha cercato di spostarsi imbarazzato". La senatrice di #FratellidItalia Susanna Donatella Campione denuncia: "Nessuno ha stigmatizzato il gesto, vera e propria molestia sul luogo di lavoro". — Mefisto (@AndreaMefi4753) December 7, 2024

Il caso di Guillermo Mariotto ha fatto emergere il ricordo dell’espulsione di Memo Remigi per un comportamento simile. L’ex conduttore fu allontanato dalla Rai dopo aver compiuto un gesto giudicato inappropriato nei confronti della cantante Jessica Morlacchi. Questo precedente ha alimentato il dibattito sull’equità delle decisioni prese dalla rete e ha spinto molti a chiedere che la stessa misura venga applicata a Mariotto.

Al momento, né la produzione di Ballando con le Stelle né la Rai hanno commentato ufficialmente l’accaduto. La scelta di Milly Carlucci e dei vertici del programma sarà determinante per stabilire se Mariotto potrà continuare il suo ruolo di giurato o se verranno adottati provvedimenti disciplinari.