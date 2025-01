“E qui mica siamo scemi”. Grande Fratello, fuori Helena e Shaila non se la tiene: spara proprio a zero

Anche se c’erano altri in nomination si sapeva che il vero scontro di fuoco sarebbe stato tra Helena Prestes e Shaila Gatta al Grande Fratello. E così è stato. Nell’ultima puntata le due hanno raggiunto Alfonso Signorini in studio e la ex velina, in merito alla possibilità di essere eliminata, ha ammesso: “Spesso esporsi non è sempre visto bene, è un’arma a doppio taglio però preferisco essere sincera e dire quello che penso”.

“Non me l’aspettavo di giocarmela con Shaila – il commento della modella – Per me è stata già una rivincita, l’importante non è cadere ma rialzarsi. Ho affrontato il giudizio in maniera dura, e niente, sarei molto triste se andassi via”. Poi le due concorrenti in bilico sono tornate nella casa e lì è arrivato il verdetto: fuori Helena. Queste le percentuali del televoto: Helena 51%, Shaila 43%, Ilaria 4%, Tommaso 1%, Luca 1%.

GF, Shaila durissima dopo l’uscita di Helena

E così, contrariamente ai pronostici e i risultati di ogni singolo sondaggio sul web che la dava per perdente, Shaila Gatta è uscita vincitrice dal televoto eliminatorio con Helena Prestes. E tutti, dai concorrenti ai telespettatori, sono rimasti spiazzati dall’uscita di scena di una delle colonne portanti di questo GF.

Finita la diretta, naturalmente l’uscita di Helena è stato l’argomento principale. Molti, su impulso di Javier, hanno voluto dedicare un brindisi alla modella; Amanda Lecciso è crollata in un lungo pianto per aver dovuto salutare l’amica, mentre Stefania Orlando si è detta dispiaciuta e incredula.

E poi la reazione di Shaila Gatta, che dopo aver esultato e abbracciato il suo Lorenzo, ha sparato a zero contro gli altri concorrenti: “Sono tutti carini adesso. Mi fanno morire perché non ti ca**no, poi esce una persona e tutti ti abbracciano. Ma tutti intendo quelli che stavano dall’altra parte. Si pensano che siamo scemi”.