Nella serata del 13 gennaio 2025, durante una conversazione nella Casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato è tornato a parlare del cosiddetto “guru della moda”, figura che ha suscitato curiosità e speculazioni nelle ultime settimane. Dopo la puntata serale, Lorenzo ha avuto uno scambio acceso con Luca Calvani. “Jessica ha insinuato che Enzo Paolo ti abbia suggerito di avvicinarti ad Helena. Tu dici di no, però nella clip si è visto che Enzo Paolo ti faceva leggere qualcosa in un bigliettino. Eh vabbè eravate soli, cosa possiamo saperne noi che ti stava parlando solo di coreografie?”.

A questo punto Luca Calvani ha perso la pazienza e ha suggerito a Lorenzo di chiarire la questione relativa proprio al “guru della moda”, invece di stare a pensare a lui: “Senti, pensa quello che vuoi. Pensa alle tue cose non chiarite, come chi è il guru della moda“. In risposta, Lorenzo ha deciso di affrontare l’argomento, fornendo la sua versione dei fatti. Lorenzo ha spiegato di aver lavorato per importanti brand nel settore della moda, ma ha negato di aver avuto relazioni personali con figure influenti del settore.





Lorenzo ha menzionato che, durante la sua carriera, ha ricevuto proposte da alcuni casting director, ma ha sempre rifiutato, sottolineando la sua integrità professionale. Ha inoltre raccontato di essere stato scoperto casualmente mentre si trovava in un reparto di surgelati, evidenziando la spontaneità del suo ingresso nel mondo della moda: “Ho lavorato per brand importanti, ma non ho mai frequentato guru della moda. Giorgio Armani? Ma no figurati, ha ben altro a cui pensare”.

E ancora: “Forse dei casting director, ma io non ho mai fatto nulla, mi è stato proposto, ma non ho mai accettato. Io sono stato preso mentre ero in un reparto dei surgelati e mi hanno notato. Comunque ho sempre detto di no a tutto quindi non capisco cosa possano aver detto”. La figura del “guru della moda” è stata identificata in Saro Mattia Taranto, stilista e collaboratore di Alviero Martini. In precedenti interviste, Taranto ha affermato di aver avuto un incontro con Lorenzo, durante il quale ci sarebbe stato anche un bacio.

Luca Calvani che ripete il copione in diretta..stai messo male 🥴 #grandefratello pic.twitter.com/6RbJR6TcPr — neapolispartenope💙 (@neapartenope) January 14, 2025

Queste dichiarazioni hanno alimentato le speculazioni sul passato sentimentale di Lorenzo, mettendo in discussione alcune delle sue affermazioni. La discussione ha suscitato diverse reazioni tra i coinquilini. Pamela Petrarolo ha suggerito che alcune persone potrebbero inventare storie per ottenere visibilità: “Ma sarà qualcuno che cerca delle attenzioni. Tu devi stare tranquillo perché delle volte si inventano delle cose fuori per avere un attimo di popolarità ed essere chiamati”.

