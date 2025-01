Colpo di scena in arrivo al Grande Fratello. Ad essere coinvolta è stata Jessica, che nella puntata del 13 gennaio è ritornata per avere un confronto sia con Luca e Helena, scatenando mille polemiche. Ha messo in imbarazzo Calvani, parlando di quanto successo a letto, con l’attore che ha ammesso di essere pronto pure ad andarsene se la gente crederà alla cantante.

Ma ora potrebbe esserci una novità pazzesca su Jessica e il suo futuro. Il Grande Fratello starebbe studiando una mossa clamorosa, che cambierebbe tutto e provocherebbe nuovi scossoni. Andiamo a vedere insieme cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane, stando agli ultimi rumor.

Grande Fratello, colpo di scena su Jessica: cosa potrebbe fare ora

Come riferito dal sito Angolo delle Notizie, il pubblico del Grande Fratello sta spingendo la produzione e quindi Signorini a prendere una decisione interessante su Jessica. C’è una motivazione dietro questa richiesta, che stravolgerebbe ancora una volta gli equilibri della casa più spiata d’Italia.

Sul web c’è chi sta chiedendo al GF una cosa importantissima, ovvero il rientro nella casa di Jessica per alcuni giorni in qualità di ospite. Si parlerebbe di una settimana nello specifico, infatti i suoi fan sono del parare che la Morlacchi abbia pagato fin troppo e meriterebbe questa opportunità. In rete l’hashtag #jessicadentro sta diventando virale di ora in ora.

Capiremo nei prossimi giorni se ci sarà davvero questa chance per Jessica e soprattutto se lei eventualmente vorrà accettare la proposta.