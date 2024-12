Tra le ultime indiscreazioni che riguardano la televisione non si parla d’altro che della ritirata battuta da Teo Mammucari a Belve. Il programma in onda in prima serata su Rai 2 e condotto da Francesca Fagnani è registrato e solo pochi giorni prima della puntata si scoprono gli ospiti che si sottoporranno alle domande graffianti della conduttrice.

Ma il sito di Davide Maggio ha sganciato una bomba con quasi una settimana d’anticipo, visto che la puntata va in onda il martedì: a inizio intervista il comico e conduttore televisivo ha lasciato lo studio durante la registrazione. È successo mercoledì 4 dicembre negli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Rai 2.

Leggi anche: “Devo parlare con Milly Carlucci”. Guillermo Mariotto, nuove dichiarazioni dopo il caos a Ballando con le stelle





Teo Mammucari a Belve, “perché ha lasciato lo studio”

Davide Maggio ha svelato che dopo le prime domande della giornalista, Teo Mammucari, visibilmente irritato, ha abbandonato l’intervista sotto lo sguardo incredulo del pubblico. Ma cosa è successo? Perché se ne è andato? È il Corriere ad aggiungere altri dettagli sull’uscita di scena improvvisa del comico.

Stando a quanto si legge, l’intervista sarebbe durata circa cinque minuti perché al conduttore non sarebbero andate giù alcune domande tipiche di Francesca Fagnani. Inoltre, non avrebbe gradito che la giornalista gli avesse dato del lei. “Perché mi dai del lei se in camerino mi davi del tu?” le avrebbe chiesto.

Tensione e fastidi avrebbero quindi spinto Teo Mammucari a rinunciare all’intervista e a lasciare lo studio di Belve. Il pubblico sarebbe rimasto incredulo e, si legge ancora, tutti avrebbero pensato per pochi minuti che si trattasse di una gag studiata. Quando hanno realizzato che invece era tutto vero, i presenti avrebbero rivolto un grosso applauso alla giornalista.