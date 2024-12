Guillermo Mariotto, volto iconico della giuria di Ballando con le Stelle, ha espresso il desiderio di tornare per la semifinale del programma, prevista per sabato 14 dicembre. Dopo un’assenza che ha fatto discutere, il giudice-stilista ha reso pubbliche le sue intenzioni, quando ormai manca sempre meno alla finale.

L’uscita improvvisa di Mariotto nella puntata del 30 novembre ha generato numerose speculazioni, ma il giudice ha chiarito i motivi ai microfoni di Adnkronos. Il suo improvviso abbandono è stato legato a un’emergenza personale: una sarta, che fa parte del team del suo brand, si era sentita male ed era stata trasportata d’urgenza in ospedale. La donna è un membro cruciale della maison Gattinoni, di cui Mariotto è direttore creativo.

Mariotto: “Per Ballando devo parlare con Milly Carlucci”

Subito dopo l’incidente, Mariotto è partito per Riad per supervisionare personalmente i lavori su un’importante linea di abiti commissionata per un matrimonio in Arabia Saudita. Questo impegno lavorativo, legato alla sua attività di designer, lo ha tenuto lontano dal programma. Nonostante l’assenza, Mariotto è pronto a riprendere il suo posto e a confrontarsi con la conduttrice Milly Carlucci. “Aspetto che Milly ritorno dalla Scala, ci sentiremo prima della puntata del 14 dicembre”, ha spiegato, riferendosi alla consueta riunione per discutere della scaletta e degli aggiornamenti sul programma.

La seconda semifinale del 14 dicembre sarà infatti preceduta da un’interruzione programmata: il 7 dicembre, Ballando con le Stelle non andrà in onda per lasciare spazio alla prima del Teatro La Scala di Milano, a cui parteciperà Milly Carlucci in occasione della serata di Sant’Ambrogio.

Mariotto ha sottolineato l’importanza di questi incontri preparatori: “È ormai consuetudine fare il punto della situazione la sera prima o direttamente il sabato mattina per capire come è andata la settimana”, tenendo conto di eventuali cambiamenti dovuti a infortuni o imprevisti durante le prove.

Con il programma che si avvicina alla sua conclusione, la presenza di Mariotto è particolarmente significativa. La semifinale del 14 dicembre e la finale del 21 dicembre rappresentano momenti cruciali per concorrenti e pubblico, e il ritorno del giudice contribuirà a mantenere alta la tensione emotiva e lo spettacolo che contraddistinguono Ballando con le Stelle.

Nonostante gli impegni professionali che lo portano spesso lontano, Mariotto ha ribadito il suo legame con lo show e l’importanza di essere presente nelle fasi più decisive. Un ritorno che il pubblico attende con entusiasmo, pronto a rivedere il suo stile unico e la sua passione per il programma.