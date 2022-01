“È deciso”. Don Matteo 13, tutto nero su bianco. Si scopre solo ora, dopo mesi di silenzio

Un pieno di novità per Don Matteo, un anno che lascerà a bocca aperta i tan fan della fiction arrivata alla sua stagione numero 13. Il segreto di una fiction così longeva è nell’agilità della sceneggiatura e nella bravura degli attori. Don Matteo è gentile e disponibile verso tutti e mostra una straordinaria capacità amorevole verso le persone coinvolte nel caso, anche nei confronti degli assassini. Le sue intrusioni non sono, però, molto gradite ai capitani che si susseguono nella locale caserma dei Carabinieri.



Flavio Anceschi (interpretato da Flavio Insinna), Giulio Tommasi (interpretato da Simone Montedoro) e Anna Olivieri (interpretata da Maria Chiara Giannetta): questi cercano di tenerlo lontano dalle indagini, ma alla fine riconoscono sempre la bravura del sacerdote. Per anni il volto di Don Matteo è stato Terence Hill che a breve saluterà definitivamente i panni del parroco mettendo fine ad una lunga avventura televisiva durata oltre 20 anni.



Per ora quasi nulla si sa sul modo in cui avverrà l’uscita di scena di Don Matteo nel corso della tredicesima stagione della fiction. Quello che è certo è che il testimone verrà raccolto da don Massimo, interpretato da Raoul Bova. Il nuovo “don” avrebbe avuto una vocazione tardiva (avrebbe indossato la tonaca intorno ai 40 anni) ed è stato ad un passo dalla morte.







Il nuovo sacerdote avrebbe un’altra particolarità: non si muoverebbe in bici come il suo predecessore, ma in sella a una rombante motocicletta. Ed è per questo che Lux Vide avrebbe dato il via nelle settimane scorse al casting per la controfigura del personaggio interpretato da Bova. In attesa di capire cosa succederà c’è intanto la data di uscita.

Rai Pubblicità, riporta Tv Blog, ha pubblicato i palinsesti Rai del periodo febbraio/marzo 2022. Per quanto riguarda Rai1 ci sono alcune novità. Tra cui quella legata proprio a Don Matteo che andrà in onda dal 10 marzo. Una fiction su cui la Rai punta in maniera decisa.