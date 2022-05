Spaventava un po’ il cambio di attore, invece alla fine vince il gruppo. Parliamo degli ascolti tv di Don Matteo di giovedì 5 maggio 2022. Come oramai è risaputo, non c’è più Terence Hill al timone della fiction italiana, bensì Raoul Bova. In tanti hanno storto il naso, all’inizio, pensando che il cambio fosse troppo azzardato. I numeri invece parlano chiaro, la fiction prodotta da Lux Vide vince ancora. La serie tv di Rai1 continua a registrare risultati da capogiro nonostante l’assenza dello storico attore, che ha lasciato il suo posto a Bova, appunto.

Il nuovo parroco è già amatissimo dal pubblico nei panni di Don Massimo e i numeri lo confermano, la puntata di ieri sera di Don Matteo è stata seguita da 6.282.000 spettatori pari al 31.5%. Sempre riguardo gli ascolti tv, al secondo posto troviamo Tv8, che ha trasmesso la semifinale di Conference League Roma-Leicester, vista da 1.825.000 spettatori con l’8.5% di share. Terzo piazzamento per Canale 5 con il film “10 giorni senza mamma”, che ha totalizzato 1.554.000 spettatori pari al 7.9% di share.





Don Matteo 13, gli ascolti tv vanno alla grande: 6,2 mln di spettatori

Dunque, novità in arrivo peer ‘Don Matteo 13’, che purtroppo non sarà visibile prossimamente. E se per questa puntata non ci sono stati problemi di alcuna natura, la settimana successiva l’appuntamento con Raoul Bova non ci sarà. La Rai ha deciso di cancellare quella puntata e non sarà recuperata nella stessa settimana.

Insomma, bisognerà pazientare 14 giorni tra una puntata e l’altra. Il 12 maggio non vedremo dunque ‘Don Matteo 13’ e dietro questa decisione c’è naturalmente il palinsesto. Il 10, appunto il 12 e il 14 maggio ci saranno tre serate dedicate all’Eurovision Song Contest, che grazie al successo dei Maneskin nella scorsa edizione, si svolgerà in Italia nella città di Torino.

⚠️ Comunicazione di servizio ⚠️#DonMatteo13 torna tra due settimane!

🗓 Settima puntata 👉 Martedì 17 maggio

🗓 Ottava puntata 👉 Giovedì 19 maggio

Come sempre alle 21:25 su @RaiUno ed in streaming su @RaiPlay!



Nel frattempo, tutte le puntate sono qui:https://t.co/cLCQGiDZv5 pic.twitter.com/NiJFTl6wLp — Don Matteo (@DonMatteoRai) May 6, 2022

Tornando invece a parlare d’i Don Matteo 13’, occorrerà aspettare direttamente giovedì 19 maggio per apprezzare nuovamente le storie del prete più famoso d’Italia. Cosa succederà? Nessuno lo sa con certezza, ma di certo i fan del programma dovranno aspettare 2 settimane per scoprirlo.

