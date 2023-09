Piccola disavventura per Fabrizio Corona a Belve, il programma condotto magistralmente da Francesca Fagnani. L’ex re dei paparazzi si è concesso a questa lunga intervista che è stata piena di aneddoti e segreti confessati. Corona è stato il terzo e ultimo ospite della prima puntata della nuova stagione, in onda su Rai2 il martedì sera. L’uomo ha parlato lungamente di Nina Moric, la madre di suo figlio Carlos e ci è andato giù duro con lei: “Non lo vede mai. Io non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre”.

E ancora Fabrizio Corona: “Oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre. Non ci puoi fare più niente, lei non ci sarà più per lui”. E sul figlio ha detto: “Ci sono in questo momento come una presenza, che sa che lui non è una persona che potrà gestire la sua vita da sola – le parole del 49enne – nel momento in cui non ci dovessi essere io nella sua vita non avrà mai problemi di nessun tipo, ho messo al posto giusto le persone giuste”.

Fabrizio Corona ha confessato che suo figlio è affetto da una malattia genetica e ha rivelato: “Adesso sta male”. Poi ha confessato: “Ho lottato per anni e anni, in questo momento sono in una fase molto brutta mia: ho un po’ abbandonato la speranza. Devo ritrovare la forza per ritornare. Ma sai che la vita gli ha dato questo e lo devi affrontare, ci devi convivere.”

Poi riguardo i suoi affetti dice Fabrizio Corona: “La mia carriera è stabile. Ho sempre avuto una compagna mediatica e quando non l’avevo, creavo uno scoop finto: Belén mi lasciava, Nina mi picchiava, tutto costruito da me. Oggi ho una fidanzata che non conosce nessuno e continuo a rimanere nel cono di luce”. Poi Fabrizio Corona si è reso protagonista di un ultimo momento choc quando ha salutato Francesca Fagnani nel suo studio.

L’uomo se ne è andato infatti, abbracciandola e baciandola e, tra gli applausi del pubblico in studio, si è diretto verso l’uscita. Il problema, colui che per ore si è definito un “Dio e immortale”, non si è accorto di un gradino e ha rischiato di cadere rovinosamente a terra di fronte a tutti. Per fortuna Fabrizio Corona è riuscito a restare in piedi e la giornalista ha commentato: “Qui vale tutto”.

