Ore di grande apprensione per Nino Frassica, il famoso attore e comico italiano. In questi giorni il famoso personaggio è a Spoleto per girare la nuova stagione della fortuna serie tv “Don Matteo”. La popolare fiction italiana è pronta a fare il suo ritorno sugli schermi con una nuovissima stagione che promette di catturare il cuore degli spettatori con le sue storie emozionanti e i misteri da risolvere.

>> “Sono rimasta senza fiato”. Veronica Gentili, la confessione su Pier Silvio Berlusconi

La serie, che ha debuttato nel lontano 2000, ha sempre mantenuto un seguito fedele grazie al suo mix unico di commedia, dramma e mistero. E adesso, con l’arrivo della nuova stagione, ci aspettiamo ancora più avvincenti avventure del parroco amatissimo, Don Matteo, nella pittoresca cittadina di Gubbio. Interpretato storicamente da Terence Hill, ora il parroco geniale è un altro, Don Massimo, interpretato magistralmente da Raoul Bova.





Ore di grande apprensione per Nino Frassica

E riguardo la stagione numero 14, sembra che siano appena finite le riprese a Formello (quelle degli interni). È per questo che adesso il cast “torna a casa”. In questi giorni sono tutti a Spoleto, storica location dell’amatissima fiction di Rai1. La prima puntata della nuova stagione ha adesso una data precisa: 18 settembre 2023.

Ed è proprio in questi giorni di registrazioni che il povero Nino Frassica ha avuto una brutta sorpresa appena tornato a casa. Il vicecomandante dei carabinieri, il maresciallo Cecchini, ovvero Frassica, ha fatto un appello accorato sui social. L’uomo ha chiesto agli spoletini e a chiunque si trovasse nei paraggi, che il suo famoso e amato gatto Hiro è scomparso nella splendida cittadina umbra, martedì 26 settembre.

Nino Frassica, nel post su Facebook, scrive davvero triste e amareggiato: “Sono Nino mi trovo a Spoleto e il mio gatto Hiro è scomparso, non lo troviamo da questa mattina“. Il comico, come si sa, è davvero molto legato al suo animale di compagnia e ha fatto sapere a tutti che il gattino è dotato di microchip. Il famoso attore ha anche offerto una generosa ricompensa di 5.000 euro a chi sarà in grado di riportarglielo.

Leggi anche: “A Rudy Zerbi faccio un cu** così”. Amici 23, l’allievo comincia male: la reazione del prof