Veronica Gentili e Pier Silvio Berlusconi, le dichiarazioni della giornalista a DiPiùTv. No, non c’è nessuna notizia scandalistica, ci mancherebbe. La premessa è fondamentale perché poco tempo fa uscì una famosa foto in cui la giornalista dava un bacio a Marco Travaglio. Ma evidentemente si trattava di un bacio di amicizia. Lei stessa, infatti, ha spiegato di essere felicemente fidanzata e non col direttore del Fatto.

Veronica Gentili ha parlato soprattutto di quello che le è successo dal punto di vista professionale negli ultimi anni. Dal successo di “Stasera Italia” e poi “Controcorrente” la giornalista è passata a condurre “Le Iene” al posto di Belen Rodriguez. Un passaggio fondamentale nella sua carriera, che però non è stato così immediato o semplice, come lei stessa ha raccontato svelando un aneddoto proprio su cosa le ha detto l’amministratore delegato di Mediaset.

Cosa ha pensato Veronica Gentili quando Pier Silvio le ha proposto “Le Iene”

Sono state tante le emozioni suscitate dalla proposta di Pier Silvio Berlusconi di condurre “Le Iene”, il programma che quest’anno ha perso la conduzione di Belen Rodriguez. “Ho pensato che potesse essere una bella avventura – ha dichiarato Veronica Gentili a DiPiùTv – e un modo per mettermi in gioco”. Poi, però, è subentrato anche un po’ di timore, o quanto meno la necessità di rifletterci su.

La giornalista ha infatti ammesso di essersi sentita “spaesata, sconcertata e lusingata“. Veronica Gentili ha ammesso di aver riflettuto un po’ prima di accettare l’importante proposta. “Quando Pier Silvio Berlusconi mi ha proposto di diventare la nuova conduttrice de Le Iene sono rimasta senza fiato” le sue parole. Poi ha aggiunto: “Da una parte c’era la felicità per essere stata scelta, dall’altra c’erano mille dubbi, perché era ‘qualcosa’ di totalmente diverso da tutto ciò che avevo fatto prima. Mi sono presa un po’ di tempo, ne ho parlato con mio padre e con il mio compagno. Alla fine, però, ho deciso di buttarmi. Ed eccomi qui”.

Sulla sua vita sentimentale Veronica Gentili ha dichiarato: “Negli ultimi cinque anni ho lavorato sempre, sette giorni su sette, vacanze e festività comprese. Ho messo il lavoro davanti a tutto, ho rinunciato a tante serate. Non è stato facile, ma ne è valsa la pena. Accanto ho una persona che mi ha aiutata e capita. Sì, sono fidanzata da nove anni: lui si chiama Massimo Galimberti e si occupa di cinema, è un consulente editoriale. Per me averlo vicino è fondamentale”.

