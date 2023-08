“E adesso?!”. Veronica Gentili, l’annuncio tanto temuto dal pubblico è arrivato. Si fanno sentire anche gli amici vip

Controcorrente, la notizia è appena arrivata. Il programma di attualità e politica in onda su Rete 4 ha sempre fatto breccia nel cuore dei telespettatori che nel corso della puntata dell’11 agosto hanno ricevuto la conferma ufficiale in merito alle sorti della guida del timone. Notizie come queste sarebbero state annunciate anche in passato, ma le parole della conduttrice sembrano raggiungere i fan con toni assolutamente diversi e mai usati fino ad oggi.

Veronica Gentili fuori da Controcorrente. Ebbene si, il pubblico italiano ha ricevuto la notizia spiazzante: la conduttrice italiana lascia la guida del timone per rivolgere la rotta verso ben altri orizzonti lavorativi. Veronica Gentili lo avrebbe annunciato nel corso della messa in onda dell’11 agosto salutando il suo pubblico con parole commosse.

Leggi anche: “Fuori fino a gennaio”. La decisione di Mediaset sulla famosa conduttrice





Veronica Gentili fuori da Controcorrente: “Io mi fermo qui…”

“Questa per me è l’ultima puntata di Controcorrente ed è l’ultima puntata qui a Rete 4” ha spiegato Veronica Gentili che ha poi aggiunto e provato a rassicurare così: “Ci rivedremo altrove. Per ora vi ringrazio. Controcorrente proseguirà, poi ricomincerà Stasera Italia a settembre, ma io mi fermo qui“. La conduttrice ha poi proseguito sui social con un bilancio in merito al tempo trascorso con lo staff della trasmissione di successo.

“Ho cominciato a condurre Stasera Italia, che poi si è trasformato nel mio Controcorrente, cinque anni e mezzo fa. Ho condotto oltre 1000 puntate. 1000 puntate di me e di voi” ha scritto Veronica Gentili per poi rivolgere i suoi più sentiti ringraziamenti: “Ieri uno dei miei autori mi ha scritto ‘È come se avessimo fatto il liceo insieme’. Questo, esattamente questo sono stati questi mesi di studio forsennato, di ospiti, di parterre, di discussioni politiche nelle quali ognuno diceva la sua e litigavamo come matti, di notizie condivise, di governi che cadevano, di pandemie, di guerre, di sforzi condivisi per leggere il mondo e provare a raccontarlo“. La conduttrice approderà davanti alle telecamere de Le Iene, ma su questo ancora nessun dettaglio.

E ancora: “Vi siete presi cura di me e io ho lasciato fiduciosamente che lo faceste; mi sono presa cura di voi, nel modo migliore in cui ho potuto farlo. Adesso le nostre strade si separano, dopo il liceo bisogna prendere un altro indirizzo, ma sappiate che in tutto quello che viene dopo io vi porto con me, perché quella che sono lo sono diventata con voi“. A rispondere sia Rita Dalla Chiesa che Nek: “Grazie per essere stata esattamente come sei, senza giudicare mai, cercando di capire… come hai fatto con me ogni volta che mi hai ospitato in trasmissione” ha scritto Dalla Chiesa, “Ti abbraccio forte, Veronica, rimani così’, qualunque altra strada prenderai. Dopo il liceo c’è l’università“. Poi Nek: “E adesso? Come faremo!! Buon cammino Veronica”.