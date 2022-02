Veronica Gentili è ormai un volto noto della tv. Il pubblico ha imparato a conoscerla grazie alla conduzione di talk show di approfondimento sulle reti Mediaset come Stasera Italia, Controcorrente e Buoni o cattivi. Ha 39 anni ed è la figlia di Netta Vespignani, pittrice e gallerista nota nel panorama italiano, soprattutto negli ambienti romani, sposata con Renzo Vespignani, anche lui pittore.

Della sua vita privata si sa molto poco: sul suo profilo Instagram condivide solo scatti della sua vita professionale e non con il fidanzato. Dalle poche informazioni che si hanno, la conduttrice dovrebbe essere legata da otto anni a Massimo, un uomo che lavora nel mondo dello spettacolo, ma lontano degli occhi indiscreti delle telecamere. Durante il primo lockdown con Stasera Italia ha tenuto compagnia agli italiani che erano chiusi in casa a causa delle restrizioni per contenere il contagio da Covid 19.

Si è fatta conoscere e Mediaset le ha affidato un altro programma sempre di approfondimento e di attualità: si tratta di Controcorrente che va in onda il sabato e la domenica dalle 20,30. Ora nell’opera di riorganizzazione dei talk show, l’azienda di Cologno Monzese ha deciso di cambiare. E – come scrive il portale TV Blog – al posto di Controcorrente, nel weekend di Rete 4, dovrebbe arrivare il collega Giuseppe Brindisi con il suo Zona Bianca. Entrambi i programmi hanno soddisfatto i vertici aziendali per il loro mix di informazione, toni meno seriosi della concorrenza, costi più che contenuti e resa massima, sia in termini di qualità sia di ascolti.





In questo modo Giuseppe Brindisi con il suo Zona Bianca si andrebbe a scontrare con Non è L’Arena di Massimo Giletti anch’esso spostato alla domenica sera. I due programmi si sono già sfidati nelle settimane scorse nella serata del mercoledì e Mediaset vorrebbe riproporre lo stesso schema anche per la serata domenicale. Per quanto riguarda Veronica Gentili, ex giornalista de Il fatto quotidiano, è ipotizzabile che Mediaset possa affidarle la serata del mercoledì colmando il vuoto di informazione e talk sulle reti generaliste.

“Zona Bianca, in onda dal 7 aprile 2021, non si è mai fermato. La trasmissione non è andata in pausa né in estate, né a Natale, attestandosi negli ultimi periodi su una media di share superiore al 4% – scrive TV Blog -. Il trasloco alla domenica, tuttavia, porterebbe con sé tutti i rischi di un cambio di collocazione, tenendo conto che pubblico e temi di un infrasettimanale non possono per forza di cose essere identici a quelli di un fine (o inizio, dipende dai punti di vista) settimana”.